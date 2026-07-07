Megerősítette az MTVA a 24.hu információját: Bodacz, Kerényi és Mészáros vezeti az átalakuló közmédiát

Közleményben erősítette meg kedden az MTVA, hogy azok a szakemberek alkotják a közmédia új, ideiglenes vezetését, akiket a 24.hu múlt pénteken megnevezett. Noha Horváth P. András, az MTVA ideiglenes vezérigazgatója akkor úgy reagált cikkünkre, hogy az ideiglenes csapat kiválasztása folyamatban van, és a bejelentésig minden csak feltételezés, az új szakmai vezetők névsora megegyezik az általunk közölttel.

Az MTVA ideiglenes vezérigazgatója kedden már az új vezérkarral érkezett meg a székházba.

Mészáros Zsófia , a régi Index egykori főszerkesztője, a 444.hu korábbi vezető szerkesztője az online igazgatóságért felel az átmeneti időszakban,

, a régi Index egykori főszerkesztője, a 444.hu korábbi vezető szerkesztője az online igazgatóságért felel az átmeneti időszakban, a korábban a Magyar Nemzetnél és a Hír TV-nél, az elmúlt években az ATV-nél dolgozó Bodacz Balázs a hírigazgatóságot vezeti,

a hírigazgatóságot vezeti, míg Kerényi György, aki 2006 és 2010 között már volt az adó főszerkesztője, a Kossuth Rádió vezetését veszi át.

Az új vezetőkről itt írtunk bővebben, a Bodacz személye körül az elmúlt napokban zajló vitákról itt olvashat.

Feladatuk a közmédia működésének átvilágítása, az átállás biztosítása, illetve a propaganda felfüggesztése és a hírszolgáltatás szakmai megújítása, hogy a közmédia az elmúlt évek után végre hiteles, objektív és független intézmény legyen – olvasható a közleményben.

Koltai Péter a vezérigazgatói kabinetet veszi át, Teszáry Sára a PR- és marketingosztály vezetéséért felel, illetve a szóvivői feladatokat látja el majd.

Az átmeneti időszak lezárását követően a közmédia végleges vezetőjének kiválasztása nyílt pályázati eljárás keretében, társadalmi és szakmai egyeztetést követően történik meg, áll a közleményben.