a nap legfontosabb hírei
Belföld

A nap legfontosabb hírei – 2026. 07. 15.

24.hu
2026. 07. 15. 21:45

Szijjártó Péter lemond a mandátumáról és a BYD egyik vezetője lesz

Ligeti Miklós: Akár úgy is tekinthetjük, hogy Szijjártó Péter most coming outolt 

Tízmilliárdokkal segítette az Orbán-kormány azt a kínai céget, ahová Szijjártó Péter tart

A Fidesz képviselői szerint keddre meglehet az új frakcióvezető, Bóka Jánost tartják befutónak

444: A TEK volt vezetője azt vallotta, Rogán Antal volt államtitkára hívta egyeztetésre az ukrán aranykonvojügyben

Martin József Péter: Hosszú ideig tart majd a vagyonvisszaszerzés, a gazdasági csodát ne ettől várjuk

Példátlan jogi dagonyázás és káosz jöhet, ha Sulyok nem írja alá az őt eltávolító alaptörvény-módosítást

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Tízmilliárdokkal segítette az Orbán-kormány azt a kínai céget, ahová Szijjártó Péter tart
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