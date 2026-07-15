A nap legfontosabb hírei – 2026. 07. 15.

Szijjártó Péter lemond a mandátumáról és a BYD egyik vezetője lesz
Ligeti Miklós: Akár úgy is tekinthetjük, hogy Szijjártó Péter most coming outolt
Tízmilliárdokkal segítette az Orbán-kormány azt a kínai céget, ahová Szijjártó Péter tart
A Fidesz képviselői szerint keddre meglehet az új frakcióvezető, Bóka Jánost tartják befutónak
444: A TEK volt vezetője azt vallotta, Rogán Antal volt államtitkára hívta egyeztetésre az ukrán aranykonvojügyben
Martin József Péter: Hosszú ideig tart majd a vagyonvisszaszerzés, a gazdasági csodát ne ettől várjuk
Példátlan jogi dagonyázás és káosz jöhet, ha Sulyok nem írja alá az őt eltávolító alaptörvény-módosítást