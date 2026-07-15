Példátlan jogi dagonyázás és káosz jöhet, ha Sulyok nem írja alá az őt eltávolító alaptörvény-módosítást

Az Országgyűlés hétfőn elfogadta, Forsthoffer Ágnes házelnök pedig még aznap elküldte aláírásra Sulyok Tamás köztársasági elnöknek az Alaptörvény 17. módosítását. Onnantól számítva az államfőnek öt napja van, hogy aláírja a jogszabályt, vele a saját közjogi halálos ítéletét, hiszen az alapján a hatálybalépést követő napon megszűnik a megbízatása.

Sulyok előtt három út áll, ám az általánosságra szorítkozó reakciójából egyelőre nem tudni, melyiket választja.

Aláírja az alaptörvény-módosítást. Tiltakozásul lemond. Az Alkotmánybírósághoz fordul.

Az első két megoldás egyértelmű helyzetet teremtene: a jogszabály hatálybalépésével és Sulyok lemondásakor is átmenetileg Forsthoffer Ágnes venné át az államfői teendőket, a parlamentnek pedig 30 napja lenne új köztársasági elnököt választani.

A harmadik megoldás viszont olyan közjogi káoszhoz vezethet, amilyet a rendszerváltás óta nem tapasztalt Magyarország.

A közjogi rendszert, az elnöki hivatal és az Alkotmánybíróság működését ismerő – a téma érzékenysége és jelenlegi beosztásuk miatt névtelenséget kérő – forrásainkra hagyatkozva alább elmagyarázzuk, mi következhet akkor, ha Sulyok nem adja könnyen magát.