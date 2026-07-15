Ligeti Miklós: Akár úgy is tekinthetjük, hogy Szijjártó Péter most coming outolt 

„A forgóajtó-jelenség felszámolása érdekében elő kell írni, hogy a közhatalmi dolgozók az állásuk megszűnését követő meghatározott ideig nem helyezkedhetnek el olyan szervezetnél, amely a korábban általuk felügyelt területen működik. A korlátozás tartamának arányban kell állnia a közhatalmi munkakör jellegével, a közhatalmi munkaviszony hosszával és a vezetői megbízatással is. Az állami vezetőkre az általános rendnél szigorúbb követelményeket kell bevezetni” – írja a Transparency International Magyarország Fehér Könyv – Van kiút a rendszerszintű korrupcióból? című kiadványa. Mint ugyaninnen kiderül:

a törvények mindössze néhány állami főhatóság vezetője esetében írnak elő elhelyezkedési korlátozást.

Ebbe a körbe tartoznak

az Integritás Hatóság,

a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága,

a Közműszabályozási és Energetikai Hivatal,

valamint az Országos Atomenergia Hivatal vezetői.

Sajnos a volt miniszterekre, a korábbi országgyűlési képviselőkre semmi ilyen korlátozó szabályozás nincs, pedig nyilvánvalóan indokolt lenne

– reagált a 24.hu-nak Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója arra a hírre, hogy az Orbán-kormány külügyminisztere a parlamenti mandátumáról való lemondása után a kínai BYD-vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőjeként dolgozik.

„Ez a dolog akkor is éppúgy aggályos volna, ha Szijjártó Péter a BMW-nél vagy a Mercedes-nél kapott volna ugyanilyen pozíciót. Tekintve azonban, hogy Szijjártó felelt külügyminiszterként a keleti nyitásért, a Kínához való közeledésért, illetve szívügye volt a kínai járműipar és akkugyártás Magyarországra való betelepítése, ő irányította a kínai delegációkkal folyó tárgyalásokat,

itt, ha lehet, még súlyosabb összeférhetetlenségi problémák vetődhetnek fel.