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Ligeti Miklós: Akár úgy is tekinthetjük, hogy Szijjártó Péter most coming outolt 

Jakub Porzycki / NurPhoto / Getty Images
admin Papp László Tamás
2026. 07. 15. 18:29
Jakub Porzycki / NurPhoto / Getty Images
A Transparency International Magyarország jogi igazgatója szerint ha egy NATO-ország volt külügyminisztere egy kínai céghez szerződik, ahhoz akár a kínai államnak is köze lehet. Ugyanakkor Szijjártó Péter új állása a BYD-nél törvénybe nem ütközik, Magyarországon ugyanis összesen négy országos hivatalnál van ilyen típusú korlátozás, és a külügyminisztérium nincs közöttük. Így amíg a volt külügyminiszter nem követ el bűncselekményt, például nem ad át minősített adatokat a kínaiaknak, addig legálisan vállalhat munkát az autógyárnál. Utánajártunk a hazai szabályozás jogi hátterének.

„A forgóajtó-jelenség felszámolása érdekében elő kell írni, hogy a közhatalmi dolgozók az állásuk megszűnését követő meghatározott ideig nem helyezkedhetnek el olyan szervezetnél, amely a korábban általuk felügyelt területen működik. A korlátozás tartamának arányban kell állnia a közhatalmi munkakör jellegével, a közhatalmi munkaviszony hosszával és a vezetői megbízatással is. Az állami vezetőkre az általános rendnél szigorúbb követelményeket kell bevezetni” – írja a Transparency International Magyarország Fehér Könyv – Van kiút a rendszerszintű korrupcióból? című kiadványa. Mint ugyaninnen kiderül:

a törvények mindössze néhány állami főhatóság vezetője esetében írnak elő elhelyezkedési korlátozást.

Ebbe a körbe tartoznak

  • az Integritás Hatóság,
  • a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága,
  • a Közműszabályozási és Energetikai Hivatal,
  • valamint az Országos Atomenergia Hivatal vezetői.

Sajnos a volt miniszterekre, a korábbi országgyűlési képviselőkre semmi ilyen korlátozó szabályozás nincs, pedig nyilvánvalóan indokolt lenne

– reagált a 24.hu-nak Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója arra a hírre, hogy az Orbán-kormány külügyminisztere a parlamenti mandátumáról való lemondása után a kínai BYD-vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőjeként dolgozik.

„Ez a dolog akkor is éppúgy aggályos volna, ha Szijjártó Péter a BMW-nél vagy a Mercedes-nél kapott volna ugyanilyen pozíciót. Tekintve azonban, hogy Szijjártó felelt külügyminiszterként a keleti nyitásért, a Kínához való közeledésért, illetve szívügye volt a kínai járműipar és akkugyártás Magyarországra való betelepítése, ő irányította a kínai delegációkkal folyó tárgyalásokat,

itt, ha lehet, még súlyosabb összeférhetetlenségi problémák vetődhetnek fel.

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