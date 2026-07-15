A Fidesz képviselői szerint keddre meglehet az új frakcióvezető, Bóka Jánost tartják befutónak

A 24.hu információi szerint kedd délutánra frakcióülést hívtak össze a Fidesznél. A szokott menetrend szerint a parlamenti heteken hétfőn ülnek össze a képviselők, hogy megbeszéljék a várható eseményeket. A most meghirdetett plusz ülés alapján a képviselők biztosra veszik, hogy a fő napirend a képviselőcsoport új vezetőjének megválasztása lesz.

A megfelelő jelölt kiválasztása azonban ezt megelőzően a párt elnökségének feladata.

Gulyás Gergely hétfőn jelentette be, hogy az alkotmány-módosítása nyomán előálló közjogi korlátok miatt lemond a frakcióvezetői posztról, és hátrébb lép a politikai küzdelmekben. Döntésével a frakciótagokat, valamint Havasi Bertalan kommunikációs igazgatót is meglepte.

Havasi később az utódlásról azt nyilatkozta, a döntéssel megvárják, hogy Orbán Viktor hazaérjen az Egyesült Államokból, ahol megtekinti a futball világbajnokság utolsó mérkőzéseit. A vb-döntőt július 19-én, vasárnap este játsszák. Így bár Havasi korábban azt mondta, hogy a téma a július 23-i, azaz a jövő csütörtöki elnökségi ülésen lesz napirenden, a zilált helyzet miatt kedd délelőtt is megtárgyalhatják az utódlás kérdését.

Értesülésünk szerint Orbán és a frakció jelentős része is Bóka Jánost támogatja, aki egy ciklussal a háta mögött nem esik a 12 éves mandátumkorlátozás alá, és miniszterként már szerzett tapasztalatokat a parlamenti munkában.