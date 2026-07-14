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Belföld

„Tudod, mi az a Micimackó, te bohóc?” – vetette oda Magyar Péter Németh Balázsnak

Nematellerede / Instagram
admin Papp Atilla
2026. 07. 14. 17:33
Nematellerede / Instagram
Abszolút parlament.

A Tisza Párt frakciója kezdeményezte az új házszabály bevezetését, amivel megtiltanák a telefonozást a képviselőknek, de mivel ez idáig nem lépett életbe, a fideszesek továbbra is kameráznak az ülésteremben: ezúttal Németh Balázs töltött fel videót arról, ahogy a szünet alatt Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel szólalkozik össze.

Minket nyugodtan lehet videózni, kiszolgálta ezt a NER-hatalmat, és hazudott végig!

– mondja Hegedűs a közmédia egykori híradósának, majd Németh arra próbálja rávenni a minisztert, hogy mondjon példát a hazugságra.

Példa nem hangzik el, de az adok-kapok egy pontján bekapcsolódik Magyar Péter miniszterelnök, és odaszúrja, hogy

Tudod, mi az a Micimackó, te bohóc?

Abban, hogy Németh Balázs tudja-e, mi az a Micimackó, azután merültek fel kétségek, hogy nem ismerte fel Pottyondy Edina egyik videójában a gyermekirodalmi utalást.

Németh Balázs egyébként nem először tölt fel olyan videót, amelyben őt szidalmazzák, a választások után azt is megosztotta, ahogy egy idegen az utcán lekurvaanyázza.

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