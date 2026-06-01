Magyar: Kezdeményezzük, hogy ne lehessen telefonozni

A Tisza frakcióvezetője, Bujdosó Andrea napirend előtti felszólalásában azt mondta: jegyezzék meg, hogy a felhatalmazást nem kormányváltásra, hanem rendszerváltásra kapták.

Bujdosó szemléltetve, hogy szerintük nem valós kérdésekről folyik a vita, azt kérdezte: ki az, aki az elmúlt hétben szemtől szemben beszélt a választókkal a problémáikról. Válaszként a Fidesz padsoraiban is felemelték a kezüket a képviselők, de nem mindenki. Bujdosó örül, ha ez tényleg így történt. Ezután arról beszélt, milyen hétköznapi problémákkal találkozott a választókkal beszélve.

Ismét Magyar Péter válaszolt: elmondta, hogy sok minden máshogy működne a parlamentben, ha a telefonozást kitiltanák, erre a fideszes Takács Pétert hozta fel példaként. Ezért a Tisza kezdeményezni fogja, hogy a képviselők ne telefonozhassanak ülés közben. Arra kéri a képviselőtársait, hogy tiszteljék meg egymást és a választókat is azzal, hogy valós kérdéseket tesznek fel.