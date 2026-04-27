„Kurva anyád, Németh Balázs!” – kiáltották oda az utcán Németh Balázsnak, mikor épp bejelentette, hogy ő lesz a Fidesz-frakció egyik szóvivője

Megalakult a Fidesz parlamenti frakciója, amelyet, mint azt már korábban is tudni lehetett, az egykori Miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely vezet majd. Helyettese Kocsis Máté lesz, miközben az is kiderült, hogy a pártnak összesen hét szóvivője lesz az Országgyűlésben – egyikük Németh Balázs, aki a hírt maga osztotta meg a közösségi oldalán.

A híradósból lett fideszes politikus nem szerepelt befutó helyen a listán, a nagy átrendeződések közepette viszont mégis mandátumhoz jutott, és olyannyira számolnak vele, hogy szóvivői feladatokat is kapott.

„Az a megtiszteltetés ért, hogy parlamenti képviselő lehetek a következő ciklusban, méghozzá a jó oldalon, a Fidesz-KDNP frakció tagjaként. Gulyás Gergely frakcióvezető megbízott azzal is, hogy legyek én a frakció egyik szóvivője, úgyhogy ebből a szempontból marad a régi munkám is, régi megbízatás is…” – mondta Németh, akit pár pillanatra megakasztott egy bekiabálás:

Kurva anyád, Németh Balázs!

– vágta valaki a fideszes politikus fejéhez a nyílt utcán.

Németh Balázs szerint az ilyen emberek ellen kell dolgozniuk, akik most gyűlöletet szítanak, trágárkodnak, anyáznak.

„Mi egy normális ellenzék szeretnénk lenni” – toldotta még meg a végén, azzal kiegészítve, hogy a Fidesz mindent megtesz majd azért, hogy a Tisza Párt kormánytöbbsége ne tudjon visszafordíthatatlan károkat okozni az országnak. Mindemellett Németh Balázs azt is ígéri, hogy a Fidesz képviselői szakpolitikai vitákat fognak majd folytatni az Országgyűlésben.