A parlamentben a gyűlöletkeltő politikai reklámok betiltásáról szóló törvényjavaslat vitája során kedden Németh Balázs fideszes képviselő, korábbi köztévés Pottyondy Edina egyik videójából vett idézettel próbálta bizonyítani, neki mekkora utálattal kell szembenéznie.

„(Orbán Viktor) a Magyar Nemzetben közölte, hogy ő tigris, és nem nyúl. Majd Micimackó bebújt az odújába, megtömte a pociját jóféle mézzel, és szegény, leeső farkú, kissé balfék csacsi Németh Balázsra bízta az ellenállást és a haza megvédését a migránsáradattól” – mondta a szóban forgó videóban az influenszer.

Pottyondy szerdai bejegyzésében még keményebben beleállt a fideszes politikusba. Azt írja, hogy a parlamentben a technológiai és innovációs miniszternek, Tanács Zoltánnak kellett felhívnia „szegény Csacsi figyelmét arra, hogy itt nem a Narancs eddig ismeretlen ötvenegyedik árnyalatáról van szó, hanem a viszonylag közismert gyermekirodalmi remek, a Micimackó egyik szereplőjéről, Fülesről. Aki annyira szerencsétlen és nyomorult sorsú lakója a Százholdas Pagonynak, hogy még a farkát is képes elveszíteni.”

Utólag azért szeretném megkövetni a nyilvánosságot a szerencsétlen hasonlatért, mert az események tükrében jelentősen túlértékeltem Németh Balázs intellektuális képességeit. A fideszes politikushoz képest Füles egy Szerb Antal.

Pottyondy szerint Németh Balázst trafiktulajdonos, híradós, propagandista, atlétikai vb-tótumfaktum és parlamenti képviselő „pont olyan ostoba, mint amilyen képességtelen és amennyire szervilis. És még végtelenül rosszindulatú is.”

Ha az alkalmatlanságnak lenne Grand Slamje, a mi Csacsink három sima szettben könnyedén zsákolná be a címet

– tette hozzá az influenszer.