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Belföld

Szerdán visszatér a Kossuth Rádió

Varga Jennifer / 24.hu
Pihenő ebek, elnémuló közmédia.
admin Papp Atilla
2026. 07. 14. 16:19
Varga Jennifer / 24.hu
Pihenő ebek, elnémuló közmédia.
Péntek reggeli Orbán-interjúk nem lesznek.

Szerdán nulla órától visszatér a Kossuth Rádió, ismét lesz déli harangszó és éjfélkor Himnusz – közölte az MTVA Sajtó és Marketing Irodája az MTI-vel.

A közrádió az M1-el egy időben, július 7-én némult el, a helyén a Bartók Rádió műsora volt hallgatható.

Az MTVA azt ígéri, a Kossuth Rádióban „olyan műveket is hallhatnak, amelyek az elmúlt 16 évben kiszorultak a közmédia műsoraiból, mert szerzőik vagy a hangjátékok alkotói nem fértek bele az akkori hatalom kultúrpolitikai világképébe”. A tájékoztatás szerint a korábban mellőzött darabok mellett legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak a jövőben.

A programstruktúra is megváltozik:

  • az élő hírek a déli híradás kivételével alkalmazkodnak a hangjátékok hosszához,
  • szerdától újra megszólal a déli harangszó és éjfélkor a Himnusz hallható,
  • az egyházi műsorok szokott idejükben, hétköznap délután fél kettőtől kettőig lesznek hallhatóak,
  • a mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10 óra 4 perctől lesz hallható.

A részletes műsor az elektronikus műsorújságban, a mediaklikk.hu oldalon megtalálható.

Az átalakuló közmédiát Bodacz Balázs, Kerényi György és Mészáros Zsófia vezeti majd, a Kossuth Rádióért Kerényi fog felelni.

Az új közmédia kilátásairól az alábbi cikkünkben írtunk részletesen.

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