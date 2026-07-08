„A megújuló közmédia segíthet betemetni a hitelességi szakadékot” – ez lehet az MTVA jövője

Jelentős átalakulás kezdődött a közmédiában, miután hatályba lépett az új médiatörvény:

távozott Papp Dániel MTVA-vezérigazgató, megszűnt Altorjai Anita Duna Médiaszolgáltató-vezérigazgató megbízatása,

MTVA-vezérigazgató, megszűnt Duna Médiaszolgáltató-vezérigazgató megbízatása, az intézmények irányítását átmenetileg Horváth P. András ügyvéd vette át,

ügyvéd vette át, majd a cég kedden hivatalosan is bejelentette az új szakmai vezetőket: az online területet Mészáros Zsófia, a hírigazgatóságot Bodacz Balázs, a Kossuth Rádiót pedig Kerényi György vezeti az átmeneti időszakban. Feladatuk a közmédia átvilágítása, az átállás lebonyolítása és a hírszolgáltatás szakmai megújítása.

Az új vezetés érkezésével párhuzamosan több magas rangú vezetőt is felmentettek a munkavégzés alól, köztük Németh Zsolt hírigazgatót, Kárász Róbertet és több csatornaigazgatót, majd a változások leglátványosabb lépéseként kedden délután leállt a közmédia hírszolgáltatása. Az M1-en és a hirado.hu-n az a felirat jelent meg, hogy:

A közmédia nem hazudhat. Bocsánatot kérünk, amiért hosszú éveken át mégis ezt tettük!

Az MTVA közlése szerint az új hírigazgatóság felállásával fokozatosan indulnak újra a hírműsorok, a végleges vezetést pedig nyílt pályázat útján választják ki.

A személyi és szerkezeti változások azonban önmagukban még nem válaszolják meg a legfontosabb kérdéseket: milyen közmédia épülhet a mostani rendszer helyén, hogyan lehetne a jövőben megakadályozni a politikai befolyást, és miből derül majd ki, hogy sikeres volt-e a reform? Ezekről beszélgettünk Polyák Gábor jogásszal, média- és kommunikációs szakemberrel.

Ez még nem a nagy álmodások ideje