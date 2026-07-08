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Belföld

„A megújuló közmédia segíthet betemetni a hitelességi szakadékot” – ez lehet az MTVA jövője

Szajki Bálint / 24.hu
A „Hazugsággyár blokádja” címen szervezett tüntetés Budapesten, az MTVA székháznál 2022-ben.
admin D. Kovács Ildikó
2026. 07. 08. 15:09
Szajki Bálint / 24.hu
A „Hazugsággyár blokádja” címen szervezett tüntetés Budapesten, az MTVA székháznál 2022-ben.
Történelmi fordulat zajlik a magyar közmédiában: új vezetők érkeztek, több korábbi döntéshozót menesztettek, átmenetileg leállt a hírszolgáltatás, a vezetés pedig látványosan szakított az elmúlt évek gyakorlatával. De vajon elegendőek-e a személycserék ahhoz, hogy valóban független és hiteles közmédia jöjjön létre? Erről kérdeztük Polyák Gábor médiaszakértőt, aki szerint a reform sikere végső soron nem a jogszabályokon, hanem a politikai és újságírói kultúrán múlik.

Jelentős átalakulás kezdődött a közmédiában, miután hatályba lépett az új médiatörvény:

Az új vezetés érkezésével párhuzamosan több magas rangú vezetőt is felmentettek a munkavégzés alól, köztük Németh Zsolt hírigazgatót, Kárász Róbertet és több csatornaigazgatót, majd a változások leglátványosabb lépéseként kedden délután leállt a közmédia hírszolgáltatása. Az M1-en és a hirado.hu-n az a felirat jelent meg, hogy:

A közmédia nem hazudhat. Bocsánatot kérünk, amiért hosszú éveken át mégis ezt tettük!

Az MTVA közlése szerint az új hírigazgatóság felállásával fokozatosan indulnak újra a hírműsorok, a végleges vezetést pedig nyílt pályázat útján választják ki.

A személyi és szerkezeti változások azonban önmagukban még nem válaszolják meg a legfontosabb kérdéseket: milyen közmédia épülhet a mostani rendszer helyén, hogyan lehetne a jövőben megakadályozni a politikai befolyást, és miből derül majd ki, hogy sikeres volt-e a reform? Ezekről beszélgettünk Polyák Gábor jogásszal, média- és kommunikációs szakemberrel.

Adrián Zoltán / 24.hu Polyák Gábor

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