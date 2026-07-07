„A közmédia nem hazudhat. Bocsánatot kérünk, amiért hosszú éveken át mégis ezt tettük!” – leállt az M1 adása, ez a felirat olvasható helyette

A közmédia nem hazudhat. Bocsánatot kérünk, amiért hosszú éveken át mégis ezt tettük! – ez az üzenet olvasható az M1 Facebook-oldalán közzétett képen, a hirado.hu oldalán, illetve ugyanez a szöveg látható jelenleg az M1 élő adása helyett is. A szöveg így folytatódik:

A közmédia most átalakul, hogy a jövőben független és hiteles legyen. A hírszolgáltatás átmenetileg szünetel. Maradjanak velünk!

Az MTVA Sajtó és Marketing Irodája kedden az MTI-vel közölte, hogy nemcsak az M1 képernyője sötétült el, ugyanis leállt a Kossuth Rádió is, a helyén a Bartók Rádió műsora hallgatható.

Fekete képernyő = egy korszak lezárása

Egyúttal emlékeztettek: a Magyar Televízió 1957. május 1-jén indult. Az elmúlt közel 70 évben csak technikai problémák alkalmával sugárzott fekete képernyőt, ritkábban pedig halálesetkor: így akkor is, amikor 1993. december 12-én elhunyt Antall József, Magyarország első szabadon választott miniszterelnöke.

A fekete képernyő ezúttal is egy korszak lezárását szimbolizálja. Az elmúlt években a közmédia a politikai hatalom befolyása alá került, és elvesztette legfőbb funkcióját: a nyilvánosság hiteles és objektív tájékoztatását. Ehelyett a gyűlöletkeltés és a hazugság fóruma lett. Ez mostantól megváltozik

– olvasható a közleményben, amely szerint 19:56-kor az M1 átmenetileg új formában, filmekkel és hírszolgáltatás nélkül indul újra.

A Kossuth Rádió frekvenciáján átmenetileg a Bartók Rádió műsora hallgatható, egyelőre hírszolgáltatás nélkül. Az új hírigazgatóság felállásával párhuzamosan a hírműsorok fokozatosan, ütemezetten indulnak újra. Az átállás a hírszolgáltatáson kívüli műsorkínálatot más platformokon nem érinti érdemben.

Megérkezett az új vezérkar

Ahogy korábban a 24.hu elsőként megírta Bodacz Balázs, Kerényi György és Mészáros Zsófia vezeti majd az átalakuló közmédiát. Lapunk információit az MTVA is megerősítette, az ideiglenes vezérigazgató kedden már az új vezérkarral érkezett meg a székházba.

Mészáros Zsófia, a régi Index egykori főszerkesztője, a 444.hu korábbi vezető szerkesztője az online igazgatóságért felel az átmeneti időszakban,

a korábban a Magyar Nemzetnél és a Hír TV-nél, az elmúlt években az ATV-nél dolgozó Bodacz Balázs a hírigazgatóságot vezeti,

míg Kerényi György, aki 2006 és 2010 között már volt az adó főszerkesztője, a Kossuth Rádió vezetését veszi át.

Az új szakmai vezetők érkezésével párhuzamosan a 24.hu információja szerint kedden tucatnyi vezetőt függesztettek fel állásából a MTVA-nál és a Duna Médiaszolgáltató Zrt.-nél.