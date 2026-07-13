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Hétfői friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

GETTY IMAGES
24.hu
2026. 07. 13. 07:10
GETTY IMAGES

2026. július 13., hétfő

Friss hírek

Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:

MÁV

  • Változások a Budapest-Vác-Szob vonalon július 19-ig. Részletek.

BKK

  • A 17-es, a 41-es, és a 47-es villamos az Albertfalva kitérő és a Móricz Zsigmond körtér M között nem közlekedik, a Móricz Zsigmond körtér M (Villányi út) és Albertfalva kitérő között a 17-es pótló autóbusszal utazhatnak.
  • Az 56-os villamos nem közlekedik. Az 56A villamos a reggeli és a délutáni csúcsidőben is jár.
  • A 48-as villamos nem közlekedik. A 17-es és a 47-es villamos, valamint a 17-es pótlóbusz igénybevételét ajánljuk.
  • 61-es villamos rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Fehérvári úton a Móricz Zsigmond körtér M végállomást.

Mai időjárás:

  • Gomolyfelhős idő várható általában többórás napsütéssel.
  • A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul.
  • Késő estére 20 és 28 fok közé hűl a levegő.
  • Részletes időjárás-előrejelzés.

Névnap:

  • Jenő

Deviza középárfolyam:

  • EUR 356,71
  • USD 312,05
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  • GBP 418,46

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