Hétfői friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2026. július 13., hétfő
Friss hírek
- Hegedűs Zsolt: Sulyok Tamás a hallgatásával, az elmaradt kiállásaival és az egyenes beszéd kerülésével bukott meg.
- Hétfőn eldől a parlamentben Sulyok Tamás sorsa. Jön az alaptörvény 17. módosítása, Sulyok távozhat.
- Adócsalás ide, pucér nők oda: önkormányzati képviselővé választották a korábbi gyömrői polgármestert, Gyenes Leventét.
- Izraeli telepesek támadtak a CNN újságíróira.
- Meghalt egy magyar túrázó Szlovéniában. Valószínűleg baleset következtében vesztette életét, miközben a Kamniki-Savinjai-Alpok legmagasabb csúcsára szeretett volna feljutni.
- A Dunában kerestek egy eltűnt embert éjszaka, másnap derült ki, hogy átúszta a folyót és már kórházban van.
- 27-en égtek benn egy bangkoki bárban. A tűzoltóknak nagyjából fél óra kellett a lángok megfékezésére.
- Mindent elvesztettek: ideiglenes otthonokat ígér a venezuelai kormány.
- Először fordul elő, hogy a világranglista első négy helyezettje lett vb-elődöntős.
- Sinner még estében is foghatatlan volt, tizedjére verte a világranglista másodikját.
Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:
MÁV
- Változások a Budapest-Vác-Szob vonalon július 19-ig. Részletek.
BKK
- A 17-es, a 41-es, és a 47-es villamos az Albertfalva kitérő és a Móricz Zsigmond körtér M között nem közlekedik, a Móricz Zsigmond körtér M (Villányi út) és Albertfalva kitérő között a 17-es pótló autóbusszal utazhatnak.
- Az 56-os villamos nem közlekedik. Az 56A villamos a reggeli és a délutáni csúcsidőben is jár.
- A 48-as villamos nem közlekedik. A 17-es és a 47-es villamos, valamint a 17-es pótlóbusz igénybevételét ajánljuk.
- A 61-es villamos rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Fehérvári úton a Móricz Zsigmond körtér M végállomást.
Mai időjárás:
- Gomolyfelhős idő várható általában többórás napsütéssel.
- A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul.
- Késő estére 20 és 28 fok közé hűl a levegő.
- Részletes időjárás-előrejelzés.
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