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27-en égtek benn egy bangkoki bárban

Anusak Laowilas / NurPhoto via AFP
admin Vaskor Máté
2026. 07. 13. 06:56
Anusak Laowilas / NurPhoto via AFP

Helyi idő szerint hétfőre virradóra hatalmas tűz csapott fel egy bangkoki bárban legalább 27 ember életét követelve – közölték a helyi hatóságok.

A mentőszolgálatok szerint a tüzet éjfél körül jelentették. Az interneten megosztott képeken a thaiföldi főváros északi részében található szórakozóhely ajtaján kicsapó lángokat lehetett látni sűrű fekete füsttel az égen.

Anusak Laowilas / NurPhoto via AFP

Anutin Csarnvirakul miniszterelnök újságíróknak nyilatkozva a helyszínen elmondta, hogy többeket kórházba szállítottak, a tűz okát pedig vizsgálják.

A kormányfő közölte: a bárban fellépő egyik zenész szerint füst szállt fel a színpad közelében lévő egyik biztosítékból, majd robbanás hallatszott, a helyiséget pedig gyorsan sűrű füst lepte el, ezt követően pedig áramkimaradás történt. Hozzátette, hogy az áldozatok közül sokakat a bár hátsó részében lévő mosdókban találtak meg.

Tűzoltóknak nagyjából fél óra kellett a lángok megfékezésére.

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