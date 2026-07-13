27-en égtek benn egy bangkoki bárban

Helyi idő szerint hétfőre virradóra hatalmas tűz csapott fel egy bangkoki bárban legalább 27 ember életét követelve – közölték a helyi hatóságok.

A mentőszolgálatok szerint a tüzet éjfél körül jelentették. Az interneten megosztott képeken a thaiföldi főváros északi részében található szórakozóhely ajtaján kicsapó lángokat lehetett látni sűrű fekete füsttel az égen.

Anutin Csarnvirakul miniszterelnök újságíróknak nyilatkozva a helyszínen elmondta, hogy többeket kórházba szállítottak, a tűz okát pedig vizsgálják.

A kormányfő közölte: a bárban fellépő egyik zenész szerint füst szállt fel a színpad közelében lévő egyik biztosítékból, majd robbanás hallatszott, a helyiséget pedig gyorsan sűrű füst lepte el, ezt követően pedig áramkimaradás történt. Hozzátette, hogy az áldozatok közül sokakat a bár hátsó részében lévő mosdókban találtak meg.

Tűzoltóknak nagyjából fél óra kellett a lángok megfékezésére.