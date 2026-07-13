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Gazdaság

Nagy Márton horribilis szállásköltségei: miniszterként fél éven belül háromszor szállt meg ugyanabban a luxushotelben – pedig nem tudni arról, hogy dolga lett volna a városban

Szajki Bálint / 24.hu
admin Papp Atilla
2026. 07. 13. 05:58
Szajki Bálint / 24.hu
Kipereltük az Orbán-kormány nemzetgazdasági miniszterének részletes szállodaköltségeit. A pert azért indítottuk, mert Nagy Márton olykor 700-800 ezer forintért szállt meg éjszakánként közpénzből, a tárca pedig nem akarta elárulni, hogy pontosan mely hotelekben. A megkapott listából kiderült, hogy Nagy a brüsszeli útjai során többször is az antwerpeni botanikuskertben található luxushotelben töltötte az éjszakát. Arról a tárca nem adott tájékoztatást, hogy volt-e hivatalos teendője a miniszternek a flamand kikötővárosban. Nagy e kiküldetései során jellemzően egy brüsszeli luxusszállodát is igénybe vett, így előfordult, hogy két nap két különböző belga város ötcsillagos hoteljében vendégeskedett.

Az Orbán-kormány nemzetgazdasági minisztere az ötcsillagos hoteleket kedvelte, alkalmanként több száz ezres, sőt volt, hogy milliós áron béreltek neki szobát éjszakánként közpénzből. Nagy Márton kiküldetéseinek leggyakoribb célországa Belgium volt, azon belül is Brüsszel, ahol jellemzően az EU-tagállamok gazdasági és pénzügyminisztereiből álló, havonta ülésező Ecofin Tanács üléseit látogatta. Ilyenkor azonban visszatérően nemcsak a fővárosban, hanem a Brüsszeltől autóval legalább 40–50 percre fekvő Antwerpenben is foglalt szállást a Nemzetgazdasági Minisztérium, ráadásul mindig ugyanoda.

Mindezt azután tudtuk meg, hogy lapunk pert nyert a Nagy Márton vezette Nemzetgazdasági Minisztériummal (NGM) szemben.

A pert azért indítottuk, mert tavaly ősszel a tárca közérdekű adatigénylésünkre küldött válaszában nem árulta el, pontosan mely szállodákban tartózkodott külföldi útjain a miniszter, mivel érvelésük szerint ez nem közadat. Mi viszont az éjszakánként horribilis, 700-800 ezer forintos áron foglalt szállások esetében ragaszkodtunk ahhoz, hogy kiderüljön, pontosan milyen luxuskörülményeket élvezhetett Nagy Márton közpénzből.

Ennyiért ugyanis akkor sem egyszerű szállást találni, ha az ember kimondottan a felső kategóriás szállodai szolgáltatásokra vadászik.

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