Nagy Márton horribilis szállásköltségei: miniszterként fél éven belül háromszor szállt meg ugyanabban a luxushotelben – pedig nem tudni arról, hogy dolga lett volna a városban

Az Orbán-kormány nemzetgazdasági minisztere az ötcsillagos hoteleket kedvelte, alkalmanként több száz ezres, sőt volt, hogy milliós áron béreltek neki szobát éjszakánként közpénzből. Nagy Márton kiküldetéseinek leggyakoribb célországa Belgium volt, azon belül is Brüsszel, ahol jellemzően az EU-tagállamok gazdasági és pénzügyminisztereiből álló, havonta ülésező Ecofin Tanács üléseit látogatta. Ilyenkor azonban visszatérően nemcsak a fővárosban, hanem a Brüsszeltől autóval legalább 40–50 percre fekvő Antwerpenben is foglalt szállást a Nemzetgazdasági Minisztérium, ráadásul mindig ugyanoda.

Mindezt azután tudtuk meg, hogy lapunk pert nyert a Nagy Márton vezette Nemzetgazdasági Minisztériummal (NGM) szemben.

A pert azért indítottuk, mert tavaly ősszel a tárca közérdekű adatigénylésünkre küldött válaszában nem árulta el, pontosan mely szállodákban tartózkodott külföldi útjain a miniszter, mivel érvelésük szerint ez nem közadat. Mi viszont az éjszakánként horribilis, 700-800 ezer forintos áron foglalt szállások esetében ragaszkodtunk ahhoz, hogy kiderüljön, pontosan milyen luxuskörülményeket élvezhetett Nagy Márton közpénzből.

Ennyiért ugyanis akkor sem egyszerű szállást találni, ha az ember kimondottan a felső kategóriás szállodai szolgáltatásokra vadászik.