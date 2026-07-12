Átmeneti otthonokat épít a venezuelai kormány a földrengésben otthonukat elvesztő családok számára – írta a Deutsche Welle. A katasztrófa halálos áldozataiank száma közben 4333-ra emelkedett, miközben az ENSZ becslése szerint még körülbelül 50 ezer eltűnt ember lehet a földrengések következtében.

Az átmeneti lakhatási megoldást Jorge Rodríguez, a venezuelai Nemzetgyűlés elnöke, Delcy Rodríguez ideiglenes államfő testvére jelentette be szombaton.

Mint ismert, június 24-én 7,2-es és 7,5-ös erősségű földrengések sújtották a fővárost, Caracast, valamint La Guaira tengerparti államot, teljes toronyházakat döntöttek romba. Több mint 850 épület vált romhalmazzá vagy szenvedett súlyos károkat, és több mint 19 000 ember kényszerült arra, hogy sportcsarnokokban, iskolákban, illetve tereken és járdákon felállított ideiglenes táborokban éljen.

Nekik nyújt megoldást a kormány lakásépítési programja, melynek keretében becslések szerint körülbelül 25 000 lakásra lesz szükség.

Az újjáépítéshez, lakbértámogatásokhoz és ingatlanhitelekhez ugyanakkor jelentős forrásokra lesz szükség, ezért Delcy Rodríguez ideiglenes államfő a héten hivatalosan kérte a Bank of Englandtől, hogy bocsássa Venezuela rendelkezésére az ott tárolt aranytartalékait.

„Ez az arany a népünké, és az ő javukat kell szolgálnia” – mondta. Emellett arra kérte a Nemzetközi Valutaalapot (IMF), hogy szabadítsa fel a vészhelyzetekre elkülönített pénzügyi forrásokat.