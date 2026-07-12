Időközi önkormányzati választást tartottak Gyömrő 3-as számú egyéni választókerületében, ahol Gyenes Levente korábbi polgármester a szavazatok 37,6 százalékát megszerezve győzedelmeskedett. A korábban adócsalásért elítélt, szexorgiákba keveredett, milliárdos vagyonnal rendelkező botrányhős így önkormányzati képviselő lesz a Pest megyei településen.

A korábbi gyömrői polgármester a csekély érdeklődést kiváltó – mindössze 33,8 százalékos részvételt hozó – voksoláson függeltenként győzte le a szintén függetlenként induló jelöltet, Tóth Andreát, aki 23 százalékot szerzett.

Gyenes azután lett országszerte ismert politikus, hogy 2014-ben pikáns képek jelentek meg róla, ahogy egy meztelen nőről fehér port szív fel, majd napokkal később a sajtó újabb képeket hozott le, melyen Gyenes két szőke nővel különböző szexuális játékokat játszott. A politikust évekkel ezelőtt a Szegedi Ítélőtábla mondta ki bűnösnek folytatólagosan elkövetett adócsalás bűntette és folytatólagosan elkövetett magánokirat-hamisítás vétsége miatt, amiért 9 hónap, két évre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte, helybenhagyva az elsőfokú ítéletet. Az úgynevezett számlagyáras perben Gyenes Levente hetedrendű vádlott volt.

A településvezetőt 2022 szeptemberében őrizetbe vették, azt követően, hogy jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalással gyanúsították meg. 2023 tavaszán bűnügyi felügyeletbe helyezték, így nyomkövetővel a lábán, házi őrizetben kezdett újra dolgozni. Részben emiatt 2024-ben már nem is indult a polgármesterválasztáson. Korábban hosszú évekig, 2002 és 2024 között vezette a települést.