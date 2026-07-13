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Belföld

A Dunában kerestek egy eltűnt embert éjszaka, másnap derült ki, hogy átúszta a folyót és már kórházban van

Facebook / Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat
admin Vaskor Máté
2026. 07. 13. 06:44
Facebook / Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat

​A BRFK Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság szombaton az esti órákban kérte a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat segítségét egy XXIII. kerületi helyszínen, ahol egy otthonából ittas állapotban eltűnt személy ruháit és személyes tárgyait a Ráckevei-Soroksári-Duna-ág bal partján találták meg.

A Facebookon közzétett beszámoló szerint a feltételezett vízbe menetel helyszínét és annak környezetét szonártechnikával átvizsgálták az éjszaka folyamán, de nem találtak emberi testet a víz alatt.

Vasárnap kapták a jó hírt, hogy a kutatás időpontjában a keresett személy már kórházban volt.

Azt hittük, vízbe fulladt, de végül átúszta a Dunát, és maga hívott mentőt

– áll a posztban.

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