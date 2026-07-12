Holtan találtak egy 56 éves magyar túrázót a Kamniki-Savinjai-Alpokban, Szlovéniában – közölte vasárnap a kranji rendőrkapitányság.

A szlovén rendőrséget szombaton kora délután az osztrák hatóságok értesítették a férfi eltűnéséről. A túrázó július 9-én indult el az osztrák határ közelében fekvő, észak-szlovéniai Jezerskóból a Ceska koca menedékház felé. Innen a Kamniki-Savinjai-Alpok legmagasabb csúcsa, a 2558 méteres Grintovec megmászását tervezte. A férfi után helikopteres kutatás indult, holttestét a Mlinarsko sedlo nevű hegyi nyereghez vezető út alatt fedezték fel.

A rendőrség szerint a túrázó a mélybe zuhant, és sérülései következtében a helyszínen életét vesztette – holttestét helikopterrel szállították le a hegyről. Az első értesülések szerint baleset történt.

(MTI)