Izraeli telepesek támadtak a CNN újságíróira

Letartóztattak négy izraeli telepest, miután több autóval egyetemben a CNN járművét is megtámadták, miközben a ciszjordániai Ramallahtól északra található Sinjil mellett haladtak. Az újságírók azért érkeztek a területre, hogy riportot készítsenek Sayfollah Musallet amerikai-palesztin újságíró meggyilkolásának évfordulójára, akit tavaly júliusban vertek halálra, közel a mostani támadás helyszínéhez.

A CNN beszámolója alapján percekkel érkezésük után telepesek jelentek meg körülöttük. Mikor megkísérelték elhagyni a helyszínt, a négy támadó útjukat állta, fadarabokkal, kövekkel, és fémcsövekkel a kezükben, egyikük pedig késsel próbálta kiszúrni az újságírók autójának kerekeit. Ezután a támadók felugrottak a járművekre, majd betörték azok szélvédőit.

A négy férfit a helyszínre érkező izraeli katonák és rendőrök vették őrizetbe, valamint a fegyvereiket is elkobozták.

Pár napja egy képviselőt is feltartóztattak

A Sinjil melletti támadás csupán napokkal azután történt, hogy Ro Khanna amerikai képviselőt szintén izraeli telepesek tartóztatták fel a számos palesztin-amerikainak otthont adó Turmus Ayya falu mellett, ahova látogatóba érkezett.

Láttam az arroganciát ezeknek a 21-22 éves telepeseknek a szemében, akik fegyverrel a kezükben nevettek rajta, hogy sikerült minket feltartóztatniuk, és azoknak az izraeli katonáknak a szemében is, akiket az én adómból is fizetnek. Egyáltalán nem érdekelte őket sem az, hogy amerikaiakat korlátoznak a szabadságukban, sem az, hogy egy kongresszusi képviselő is van köztük

– nyilatkozta az incidens kapcsán Khanna.

Egyre nagyobb problémát jelentenek az erőszakos telepesek

Egy CNN-nek adott interjújában Benjámín Netánjáhú izraeli miniszterelnök elmondta, hogy a telepesek által tanúsított erőszakos viselkedés egyre nagyobb problémát jelent.

A miniszterelnök az elkövetőket mintegy 150 fős, „fiatalkorú bűnelkövetőkből” álló csoportként jellemezte. Elmondása szerint a rendőrség és a hadsereg intézkedik, az izraeli bíróságok viszont nagyon enyhe ítéleteket hoznak erőszakos bűncselekmények miatt elítélt telepesek esetében.

Netánjáhú kijelentései ellenére Ciszjordániában megszaporodtak a telepesek által elkövetett erőszakos cselekmények – egyes esetekben úgy, hogy a beszámolók szerint az izraeli katonák tétlenül szemlélték a történteket –, miközben a megszállt területeken gyors ütemben gyarapodnak az izraeli telepek.