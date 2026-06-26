Tovább fokozódik a hőség, 38 fok is lehet pénteken

Pénteken nagyrészt felhőtlen vagy derült, napos idő várható, a középső és északkeleti megyékben képződhet kevés gomolyfelhő, de csapadék ezeken a részeken sem lesz, írja a Kiderül. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul.

Késő estére általában 23 és 28 fok közé hűl le a levegő.

Másodfokú figyelmeztetés

A HungaroMet Zrt. az ország nagy részére másodfokú figyelmeztetést adott ki a hőség miatt:

A hőhullám várhatóan június utolsó napjaiban fog tetőzni, ekkor harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben az egész országban, amelyhez a legtöbb megyében piros fokozatú figyelmeztetés is társul.

Mikor lesz már hűvösebb?

Enyhülés csak július első napjaiban várható, ekkor mintegy 10 fokkal hűvösebb légtömeg érkezhet a Kárpát-medencébe. Ezzel együtt a záporok és zivatarok kialakulásának valószínűsége is növekszik majd.

További információk a hőhullámmal kapcsolatban alábbi cikkeinkben olvashatók: