Pénteki friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2026. június 19., péntek
Friss hírek
- Magyar Péter kiszedetett egy részt Ukrajnáról a közös uniós nyilatkozatból.
- Robert Fico a Magyar Péterrel való találkozóról: Mindkettőnk érdeke a folytatás. Nem is kell sokat várni rá, ugyanis június 23-án V4-csúcstalálkozón rendeznek Gödöllőn.
- Leghamarabb két–három hét múlva érhet a kutakra a 78 dolláros olajár – ezek a védett ár kivezetésének hatásai.
- A francia elnököt lenyűgözte a Moszkva elleni ukrán dróntámadás. Emmanuel Macron francia elnök méltatta az ukránok ellenállóképességét.
- Ezernél is több embert ölt meg az izraeli hadsereg, mióta elvileg tűzszünet van Gázában.
- Fellélegezhet a főváros: Újabb haladékot ad a kormány a szolidaritási hozzájárulásra.
- A Tisza nem ment el az aszbesztbotránnyal kapcsolatos szombathelyi, kihelyezett ülésre.
- Legfeljebb 500 katona áthaladhat Magyarországon. A kormány egy fekete-tengeri aknamentesítési művelethez kapcsolódó csapatmozgást engedélyezett.
- Közgazdász, professzor és tanár – ilyen karriert dobott félre a focivébé női bírótriója.
Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:
MÁV
- Pályakarbantartás a Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon június 20-tól.
BKK
- A 157-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti Solymár, Kerekhegy megállót. Az autóbuszról leszállni a Berzsenyi Dániel utcában a Gróf Karátsonyi utca után lehet. A járat Hűvösvölgy felé a Gróf Karátsonyi utcában a Berzsenyi Dániel utca után létesített ideiglenes megállóból indul.
Mai időjárás:
- Túlnyomóan napos idő várható.
- A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között alakul.
- Késő estére 19 és 25 fok közé hűl a levegő.
- Részletes időjárás-előrejelzés.
Névnap:
- Gyárfás
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