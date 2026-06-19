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Pénteki friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

GETTY IMAGES
24.hu
2026. 06. 19. 07:00
GETTY IMAGES

2026. június 19., péntek

Friss hírek

Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:

MÁV

  • Pályakarbantartás a Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon június 20-tól.

BKK

  • A 157-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti Solymár, Kerekhegy megállót. Az autóbuszról leszállni a Berzsenyi Dániel utcában a Gróf Karátsonyi utca után lehet. A járat Hűvösvölgy felé a Gróf Karátsonyi utcában a Berzsenyi Dániel utca után létesített ideiglenes megállóból indul.

Mai időjárás:

  • Túlnyomóan napos idő várható.
  • A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között alakul.
  • Késő estére 19 és 25 fok közé hűl a levegő.
  • Részletes időjárás-előrejelzés.

Névnap:

  • Gyárfás

Deviza középárfolyam:

  • EUR 352,11
  • USD 306,64
  • CHF 382,11
  • GBP 406,18

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