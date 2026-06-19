Leghamarabb két–három hét múlva érhet a kutakra a 78 dolláros olajár – ezek a védett ár kivezetésének hatásai

Nagyon ideje volt már a védett ár kivezetésének, a kis benzinkutaknak összességében a márciusi bevezetéstől június végéig 8–9 milliárd forint veszteséget okoz a piacitól eltérített árú üzemanyag forgalmazása – reagált lapunknak Gépész László, a Független Benzinkutasok Szövetségének elnöke Magyar Péter miniszterelnök bejelentésére, miszerint a Tisza-kormány kezdeményezi az elődje által bevezetett, hazai rendszámú járművek számára alkalmazandó védett ár kivezetését.

A kutakon kötelezően feltüntetett ár a benzin esetében literenként 595, a gázolajnál pedig 615 forint.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter erre ráerősítve arról beszélt, hogy a Tisza benyújtja a szükséges jogszabály-módosítást, visszatérnek a normál piaci működéshez, ezt a körülmények lehetővé teszik. Magyarázatként hozzáfűzte, hogy a legtöbb helyen már ma is a védett ár alatt lehet tankolni. A holtankoljak.hu szerint azonban az átlagár aktuálisan a 95-ös benzin esetében 627 forint/liter, a gázolajnál pedig 639 forint/liter.

Az említett 8–9 milliárd forint csak a közvetlen veszteség, a literenként 40–50 forintos mínusz felszorzásával jön ki – fogalmazott Gépész László. Ebben nincs benne a piacvesztés vagy például a tartalékok kimerülése. Hogy miként fogják kezelni a kis kutak a felhalmozott veszteséget, az mindenkinek a saját döntése lesz. Az elnök annyit tudott mondani, hogy jelenleg is tárgyalnak a Kapitány István vezette minisztériummal a kompenzálás mikéntjéről. A piacon arra kevés esélyt adnak, hogy teljes kártalanítás történhet, de a benzinkutasok bíznak az ügyük méltányos kezelésében.