A francia elnököt lenyűgözte a Moszkva elleni ukrán dróntámadás

Emmanuel Macron francia elnök méltatta az ukránok ellenállóképességét Oroszországgal szemben, néhány órával a Moszkva ellen indított nagyszabású ukrán támadás után.

Jelenleg drónháború van, és ebben a háborúban az ukrán gyártókapacitás elképesztő

– mondta a francia elnök a France 2 közszolgálati televíziónak adott interjúban. „Ukrajna bátorsággal, innovációs és katonai termelési képességgel áll ellen, ami mindenkit lenyűgöz az első naptól kezdve” – tette hozzá.

Kijev csütörtök reggel indította el az eddigi legnagyobb dróntámadását Moszkva ellen, tüzeket okozva az orosz főváros körüli térségben és megzavarva a főbb repülőterek működését.

Ezzel párhuzamosan az orosz erők előrenyomulása az ukrán fronton idén jelentősen lelassult, s a konfliktus lezárására tett tárgyalások zsákutcába jutottak.

Emmanuel Macron az interjúban úgy vélte, hogy mindennek tükrében 2valódi változás” történt a franciaországi Évianban a hét elején rendezett G7-es csúcstalálkozón, s elsősorban az Egyesült Államok részéről „valódi előrelépés” történt.

A francia elnök amerikai kollégája, Donald Trump fordulatára utalt, miután ez utóbbi kedden több megbeszélést is folytatott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel Évianban. Az amerikai elnök ezt követően jelezte, kész visszaállítani az orosz olajra vonatkozó szankciókat.

Meg vagyok győződve arról, hogy Trump elnök nagyobb elkötelezettséget fog vállalni, hogy közösen segíthessük Ukrajnát a háborús erőfeszítésben (…) hogy megvédje és megóvja a területét, és nagyobb nyomást gyakoroljunk Oroszországra, a gazdaságára, és visszatereljük a tárgyalóasztalhoz

– mondta a francia elnök. (MTI)