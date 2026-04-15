közmédiamagyar péterminiszterelnöktisza párt
A következő élő közvetítés része Magyar Péter a közmédiában: fel fogjuk függeszteni a hírszolgáltatást

„A kormányalakítás után felfüggesztjük a közmédia hírszolgáltatását”

admin Horváth Csaba László
2026. 04. 15. 07:38

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke azzal kezdte az interjút, hogy felidézte, másfél éve nem járt a közmédiában, a meghíváshoz pedig 3,3 millió ember felhatalmazása kellett. Mint mondta, látja, hogy a rendszerváltás óta úgy tesznek, mintha mi sem történt volna.

Elmondta, hogy a kormányalakítás után felfüggesztik ennek a propagandamédiának a hírszolgáltatását.

Úgy fogalmazott: óriási károkat okoztak, mérgezték az emberek lelkét. Például a sportműsorok szüneteiben is.

Szükség lesz egy új médiatörvényre, egy kis időre, hogy helyreállítsák a közmédiát – mondta.

