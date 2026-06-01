Minden eddigi csúcsát megdöntötte a dohánykiskereskedők monopolhelyzetű ellátója, az Országos Dohányboltellátó Kft. tavaly: árbevételét 1143 milliárd forintra, adózott eredményét 11,414 milliárd forintra növelte. A forgalom 2025-ben 20 milliárddal, a profit pedig 1,2 milliárddal volt több az előző évben elkönyveltnél.

A nyereséget szinte az utolsó fillérig kivették a cégből a tulajdonosok, az üzletrészek többségét birtokló Tabán Trafik Dohánytermék-forgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. és a BAT Pécsi Dohánygyár Kft. A taggyűlés jegyzőkönyve alapján kereken 11,4 milliárd forint osztalékot hagytak jóvá.

A monoton növekedés azóta tart, hogy 2015-ben koncessziós szerződést kötöttek az állammal a trafikhálózat dohányellátására.