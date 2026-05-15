„Védjük meg a lakosság egészségét, és tudjuk meg, kik a felelősök” – azbesztszemlén jártunk Gajdos Lászlóval

Gajdos László első hivatalos útja Szombathelyre vezetett csütörtökön, ahol számos nyugat-magyarországi településhez hasonlóan súlyos azbesztszennyezés történt. Az élő környezetért felelős miniszter rövid sajtótájékoztatót tartott Nemény András polgármesterrel, amelyen azt ígérte: a jövő héten részletesebb információkat ad majd a kormány ez ügyben meghozott döntéseiről – beleértve a lakosság egészségének megóvását és a szennyezést okozók felelősségre vonását.