Bölcsőde, óvoda, gyermekotthon és játszótér közelébe is jutott az azbeszttel szennyezett kövekből

Összesen 51 kőszegi és 12 szombathelyi helyszínen mutatták ki azbeszttel szennyezett kövek jelenlétét a Vas Vármegyei Kormányhivatal, illetve a kőszegi önkormányzat megrendelésére készült mérések. A köveket főleg utak és parkolók burkolására használták, és amint a vizsgálati jegyzőkönyvekből kiderül, bölcsőde, gyermekotthon és általános iskola közelébe is jutott belőlük.

A most nyilvánosságra hozott vizsgálati eredmények április 28–29-én vett mintákból származnak. Jegyzőkönyveik szerint az összes vizsgált helyszínen kimutatható az azbeszteszennyezés. A szennyezet köveket többek között a kőszegi Városi Játszótér gyalogútjának, a Borostyánkő Gyermekotthon bekötőútjának, a Meseváros Óvoda és Bölcsőde Felsővárosi Tagóvodája melletti közterületi parkoló, a Szociális Gondozási Központ melletti közterületi parkoló, a Bersek József Általános Iskola belső és külső parkolójának, valamint a szombathelyi Középhegyi Waldorf Óvoda parkolójának burkolására használták fel.

Emellett azonban kerültek azbesztes kövek a kőszegi

Borostyánkő utcába,

Kálvária utcába,

Erdő utcába,

Királyvölgyi utcába,

Hadik András utcába,

Bersek József utcába,

Arborétum utcába,

Hunyadi János utcába,

Szent György utcába,

Forintos Mátyás utcába,

Űrhajósok utcába,

Posztógyár utcába,

Lóránt Gyula utcába,

Csőszház utcába,

Hermina utcába,

Sáncárok utcába,

Vízmű utcába,

Fehér sáfrány utcába,

a Kövecses dűlőre,

illetve a Petőfi tér egyik parkolójába.

Szombathelyen pedig a Jurisich Mihály Gimnázium és Kollégium parkolói, valamint a Thököly Imre utcai városházi parkoló érintett még.

A Kormányhivatal közlése szerint a még ma is működő rohonci bányából származó kőzúzalék is szennyezett lehet, erről tájékoztatták az érintett minisztériumokat és az önkormányzatokat, és megkezdték a rohonci bányákból származó kőzúzalékok felderítését, laboratóriumi vizsgálatát. Korábban Gajdos László élő környezetért felelős miniszter is arról beszélt, hogy öt érintett osztrák bányáról tudnak, amelyek közül négyet már bezártak, egy ötödik viszont működik.

Hogyan került az azbeszt Magyarországra?

Amint lapunk korábban megírta, a szennyezett kövek több különböző osztrák bányából származhatnak. Az azbeszt természetes úton juthatott bele a kövekbe, tehát nem utólag keverték bele, ennek ellenére az emberi mulasztás gyanúja az esettel kapcsolatban fennáll. A Greenpeace szerint ugyanis a pilgersdorfi kőbánya üzemeltetői és az osztrák hatóságok is 2011 óta tudhattak az azbesztterhelésről, ennek ellenére csak 2026 elején záratták be a bányát.

Az azbeszttel terhelt kőzúzalék jelenlétét eddig kimutatták többek között Zalaegerszegen, Sopronban, Szombathelyen és mintegy 40 további Vas megyei településen. Sok helyen gépjárműforgalmat bonyolító utak befedésére használták, ami kifejezetten veszélyes a lakosokra nézve. A kövek ugyanis könnyen darabolódnak, porzanak, ha autók járnak rajtuk, ezzel káros azbesztszálakat juttatva a levegőbe.

A szálak könnyen belélegezhetők, a légutakba és a tüdőbe kerülve idővel komolyan károsíthatják a szerveket. Egyebek mellett azbesztózist okozhatnak, ami a tüdő visszafordíthatatlan hegesedését jelenti, és súlyos légzési problémákhoz vezet. Az azbesztszálak emellett növelik a tüdőrák és a mellhártyadaganat kialakulásának kockázatát is.