Ausztria magára hagyta Magyarországot az azbesztszennyezéssel

Jóformán semmilyen segítséget nem kap Ausztria kormányától Magyarország az azbesztkrízis megoldásához – derült ki az osztrák Greenpeace és a szombathelyi alpolgármester közös, május 20-i sajtótájékoztatóján. A természetvédelmi szervezet szerint az osztrák döntéshozók szinte teljesen tétlenek a súlyos egészségügyi válsággal kapcsolatban, ezért felszólította Christian Stocker kancellárt, hogy mihamarabb hozzon létre egy azbeszt-válságstábot, és nyújtson pénzügyi támogatást az érintettek számára.

Nem kapnak segítséget a magyar érintettek Ausztriából

László Győző, Szombathely alpolgármestere elárulta, az osztrák hatóságoktól nem kaptak kielégító információkat az üggyel kapcsolatban. Amikor az Ausztriában található, azbeszttel terhelt bányákat már rég bezárták, akkor sem értesítette senki a magyar hatóságokat a szennyezés lehetőségéről, így a lakosok és vállalkozók még hosszú időn át jóhiszeműen vásárolták az onnan származó köveket. Kielégítő információkat, válaszokat és segítséget azóta sem kapnak az osztrákoktól. Szombathely városvezetése ezért vizsgálatot vár az osztrák illetékesek részéről, amely megválaszolja, hogyan kerülhettek ilyen súlyosan egészségkárosító anyagok a kövekbe, és miért nem értesítették erről a magyarokat. A Greenpeace szerint a kőbányák üzemeltetői és az osztrák hatóságok akár 2011 óta tudhatnak az azbesztterhelésről, ennek ellenére 2026-ig nem tettek lépéseket.

Stefan Stadler, az osztrák Greenpeace munkatársa azt is elmondta, Burgenland illetékes hatóságai a hatályos jogszabályok alapján megakadályozhatták volna az azbeszttartalmú anyagok kitermelését és forgalmazását, mégsem tették meg. Úgy látja, Ausztria kormánya nem veszi elég komolyan a helyzetet, hiába vannak az ő országukban is utak, amelyeket a szennyezett anyaggal fedtek be. A döntéshozók nem tekintik kiemelkedően nagy problémának az ügyet, politikai felelősséget senki sem vállal. A Greenpeace a hatóságoktól nem kapott sem közérdekű információkat, sem hivatalos állásfoglalást.

Nagyon kevés előrelépés van az ügyben, példát vehetnénk Magyarországról

– fogalmazott a környezetvédő, aki szerint az azbesztszennyezés Ausztria legnagyobb környezetvédelmi botrányának számít.