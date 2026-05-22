„Ez már büntetőjogi kategória” – riport az azbesztszennyezéssel érintett településekről

Ez egy aszfalthelyettesítő anyag, melyet utak, útpadkák, parkolófelületek létesítésére használnak, mert jóval olcsóbb, mint az aszfalt, de csak a múlt év végén derült ki, hogy azbeszttel szennyezett, márpedig az azbesztrostok a levegőbe kerülhetnek, mert szárazság idején porózussá válik. Viszont egy parkolóban, ahol jönnek-mennek az autók, rendesen száll a por

– mondta el a 24.hu-nak Tóth Gábor Tamás, a Szombathely melletti Táplánszentkereszt független polgármestere, aki szerint az azbeszt problémája nem most jelentkezik először a kistelepüléseken.

„Az összes Kádár-kockán, vagyis a szocializmusban épült földszintes, sátortetős családi házon található hullámpalában azbeszt volt. Táplánszentkereszt 850 ingatlanának úgy a fele Kádár-kocka. Az azbeszttartalmú veszélyes anyagot előszeretettel rakták le illegálisan külterületen, mert nagyon drága a szabályos átvétele, illetve kezelése, így a környező erdők is tele vannak vele. Ezért írtak ki azbesztmentesítő programokat, hogy államilag legyen ez megszervezve. Ezt a mostani problémát is országos, állami szinten kellene megoldani” – hangsúlyozza a településvezető, aki meg is mutatta nekünk a szennyezés helyszínét.

Gyerekek az azbeszt tőszomszédságában