„Ez már büntetőjogi kategória” – riport az azbesztszennyezéssel érintett településekről

Adrián Zoltán / 24.hu
2026. 05. 22. 15:10
Hétfőn ül össze az az osztrák-magyar bizottság, amely a nyugat-magyarországi azbesztszennyezést hivatott vizsgálni. Amit már biztosan tudunk: ausztriai bányákból szállított, magyarországi utak, parkolók építésénél használt, azbesztet tartalmazó kőzet okozta azt problémahalmazt, amelynek a megoldása Magyar Péter szerint akár több tíz milliárd forintba is kerülhet. A héten ellátogattunk néhány településre, ahol az érintetteket kérdeztük a helyzetről. Az azbeszt lassan fejti ki a hatását az emberi testben, de az idegenforgalomra gyakorolt hatása a koronavírussal vetekszik.

Ez egy aszfalthelyettesítő anyag, melyet utak, útpadkák, parkolófelületek létesítésére használnak, mert jóval olcsóbb, mint az aszfalt, de csak a múlt év végén derült ki, hogy azbeszttel szennyezett, márpedig az azbesztrostok a levegőbe kerülhetnek, mert szárazság idején porózussá válik. Viszont egy parkolóban, ahol jönnek-mennek az autók, rendesen száll a por

– mondta el a 24.hu-nak Tóth Gábor Tamás, a Szombathely melletti Táplánszentkereszt független polgármestere, aki szerint az azbeszt problémája nem most jelentkezik először a kistelepüléseken.

Adrián Zoltán / 24.hu Tóth Gábor Tamás, Táplánszentkereszt független polgármestere.

„Az összes Kádár-kockán, vagyis a szocializmusban épült földszintes, sátortetős családi házon található hullámpalában azbeszt volt. Táplánszentkereszt 850 ingatlanának úgy a fele Kádár-kocka. Az azbeszttartalmú veszélyes anyagot előszeretettel rakták le illegálisan külterületen, mert nagyon drága a szabályos átvétele, illetve kezelése, így a környező erdők is tele vannak vele. Ezért írtak ki azbesztmentesítő programokat, hogy államilag legyen ez megszervezve. Ezt a mostani problémát is országos, állami szinten kellene megoldani” – hangsúlyozza a településvezető, aki meg is mutatta nekünk a szennyezés helyszínét.

Gyerekek az azbeszt tőszomszédságában

ausztriai bányákazbesztszennyezésegészségkárosodásgajdos lászló
