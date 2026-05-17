Civilek lobbiznak az új kormánynál Révész Máriusz portfóliójának egyben tartásáért

Civil szervezetek és szakmai közösségek közös levélben lobbiztak az új kormánynál, hogy a Révész Máriusz nevével fémjelzett Aktív Magyarország államtitkárság portfóliója maradjon egyben a kormányváltás után is.

Az államtitkárság az elmúlt években egy korábban nem létező egységbe kapcsolta össze az aktív életmódot, a rekreációt és a szabadidősportokat.

Az elmúlt napokban több mint ötven civil közösség írta alá azt a levelet, amelyben javasolják, hogy a döntéshozók a jövőbeni kormányzati vagy intézményi struktúra kialakításakor őrizzék meg ezt az egységet, és biztosítsák az összehangolt szemléletű működést. Úgy vélik, komoly veszteséget jelentene, ha az egyes elemek különböző ágazatokhoz vagy tárcákhoz kerülnének.

Mint írták, az Aktív Magyarország köré olyan együttműködés épült, amelyben civil szervezetek, önkormányzatok, szakmai műhelyek, állami szereplők, a szabadidősport és aktív turizmus területének képviselői közös cél mentén tudtak dolgozni, és így tudott létrejönni többek között: a Vándortábor Program, az Ötpróba Program, az Országos Bringapark, Futókör, Műjégpálya, Mászófal, Sportpálya-felújítási, Görpark, Sítanpálya Program több száz létesítmény fejlesztésével.

A levelet többek között az Eisenkrammer Károly vezette Bringakultúra Egyesület, Velkey György elnökletével a Magyar Egészségfejlesztési Egyesület és a Kürti Gábor által fémjelzett Magyar Kerékpárosklub is aláírta.