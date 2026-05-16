Jászberényi Sándor: Körző

1.
Remélem, Jézus roppant elégedett veled.
A hang, amit a fejedben hallasz, egyébként nem is létezik. Láttál erről egy ismeretterjesztő filmet a tévében. A fehér zaj azt jelzi, hogy kisültek a hallóidegeid, és az agyad nem tudja értelmezni a rengeteg elektromos impulzust. Ez történik, ha felrobban valami melletted, vagy kapsz egy büdös nagy pofont.
Na, nem mintha bármire gondolnál. Azt sem érzékeled, hogy földet érsz. Fut a hibaüzenet az agyadban, mert nincs bejövő jel.
Dolgozunk a hiba elhárításán, kérem, maradjanak velünk.
A földön fekszel. A feletted álló vöröshajú gyerek kétszer gyomorszájba rúg. Hirtelen éles lesz minden. A fájdalomtól visszajön az adás.
Felsős. Megszívja az orrát. A hangból ítélve egész nap neked gyűjtötte a cuccot. Elengedi a magasból. Csillog a levegőben a csula. Csattan a homlokodon, végigfolyik az arcodon. Kinyitod a szemed.
Egész kis tömeg gyűlt össze köréd a körfolyosón. Jó a hangulat. Az egész iskola a cirkuszt nézi.
Kommunista buzi
– mondja a fiú, lehetőleg úgy, hogy mindenki hallja, aztán otthagy. Legalább a nevét tudhatnád annak, aki megver.
Hirtelen oszlani kezd a tömeg. Feltűnt valamelyik apáca a folyosó végén.
Állj fel a földről. Szedd össze a hátizsákodból kiszóródott könyveket. Egy füzetlappal töröld le a csulát a pofádról. Jól csinálod.
A fizika tankönyvet teszed vissza a hátizsákodba, amikor Etelky nővér melléd ér. Felnézel a ráncos arcába. Valahol hetven és a mennyország között járhat. Az öregszagtól összerándul a gyomrod.
„Már megint nem bír magával?” – kérdezi, majd felhúzott orral továbbmegy.
Minek bámulod a vénasszony hátát? Nyilván undorodik tőled.
Remélem, Jézus roppant elégedett veled.
Ez volt az első és az utolsó próbálkozásod. Tartsa oda valaki más a bal orcáját is. Lehetőleg olyan, akinek nincs szemüvege.
A papoknak sem fogsz elhinni többé semmit. Ők sem gondolhatják komolyan, hogy két miatyánkért meg egy üdvözlégyért bármit megbocsát az Isten.
Láttad reggel kijönni ezt a fiút a gyóntatószékből. A padok között ültél, mondtad a kiszabott imádságokat, de az elmélyülés helyett arra gondoltál, hogy az istenbe leszel képes szeretni ezeket.
Márpedig Jézus ezt várja tőled. Béla atya szerint biztosan. A rácson keresztül láttad a csúzos, remegő kezét, a tarkopasz, májfoltos koponyáját. Úgy festett a gyóntatófülke félhomályában, mint egy inkvizítor.
Jézus azt tanítja, hogy szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót gyűlölőitekkel
– mondta a pap, mert rá kellett kérdezned, mégis mit tegyél: a felsősök minden szünetben megpicsáznak, minden kibaszott nap, amióta a belvárosi általánosból Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium lett.
Megkérdezted, mert tízéves vagy és hiszel Istenben. Azt gondoltad, a pap majd megmondja, mit csinálj.
„És mégis hogyan?”
„Ha arcul üt valaki, tartsd neki oda a másik arcodat is. Annak, aki elveszi köntösödet, add oda a ruhádat is.”
Ültél a padban a gyónás után. Elmondtad a penitenciát, mert tiszteletlen voltál a szüleiddel, és mert azt hazudtad, hogy nincs leckéd, pedig volt. Ekkor láttad kijönni a vörös fiút.
Meglepődtél, amikor odajött hozzád a szünetben, azt fröcsögte a pofádba, hogy „büdös komcsi”, majd kiverte a kezedből a szendvicset és leverte a szemüvegedet.
A gyónás után az ember lelke olyan, mint a frissen mosott ing. Ezt mondták az apácák a reggeli mise előtt. Nagyon kell ügyelni, hogy az ember ne koszolja be rögtön.
A fiú, akinek tudnod kellene a nevét, lehet, hogy nem volt ott a reggeli misén. Vagy nem figyelt.
A te szempontodból tökmindegy.
„Megbocsátok” – mondtad az első pofon után.
Annyit értél el vele, hogy egy pillanatra értetlenül nézzen.
„Buzi vagy?” – kérdezett vissza, és a falnak lökött.
„Megbocsátok” – mondtad megint. Úgy álltál fel, hogy lehetőleg a másik oldalról jöjjön a pofon.
Jött is. Te meg lementél tőle alfába.
Mégis mit reméltél? Hogy Jézus majd személyesen fogja meg a fiú kezét, vagy elküldi valamelyik angyalt, hogy a lángoló kardjával közéd és a felsős közé álljon?
Meglepetés: nem történik semmi.
Jézus pont úgy leszarja, hogy vernek az iskolában, mint mindenki más.
Annyit sikerült elérned, hogy azok is felbátorodtak, akiket addig visszatartott, hogy kövér vagy, és a harmadikasokhoz képest magasabb is.
Mert ugye nem ütsz vissza.
2.
