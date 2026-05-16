Jászberényi Sándor: Körző

1.

Remélem, Jézus roppant elégedett veled.

A hang, amit a fejedben hallasz, egyébként nem is létezik. Láttál erről egy ismeretterjesztő filmet a tévében. A fehér zaj azt jelzi, hogy kisültek a hallóidegeid, és az agyad nem tudja értelmezni a rengeteg elektromos impulzust. Ez történik, ha felrobban valami melletted, vagy kapsz egy büdös nagy pofont.

Na, nem mintha bármire gondolnál. Azt sem érzékeled, hogy földet érsz. Fut a hibaüzenet az agyadban, mert nincs bejövő jel.

Dolgozunk a hiba elhárításán, kérem, maradjanak velünk.

A földön fekszel. A feletted álló vöröshajú gyerek kétszer gyomorszájba rúg. Hirtelen éles lesz minden. A fájdalomtól visszajön az adás.

Felsős. Megszívja az orrát. A hangból ítélve egész nap neked gyűjtötte a cuccot. Elengedi a magasból. Csillog a levegőben a csula. Csattan a homlokodon, végigfolyik az arcodon. Kinyitod a szemed.

Egész kis tömeg gyűlt össze köréd a körfolyosón. Jó a hangulat. Az egész iskola a cirkuszt nézi.

Kommunista buzi

– mondja a fiú, lehetőleg úgy, hogy mindenki hallja, aztán otthagy. Legalább a nevét tudhatnád annak, aki megver.

Hirtelen oszlani kezd a tömeg. Feltűnt valamelyik apáca a folyosó végén.

Állj fel a földről. Szedd össze a hátizsákodból kiszóródott könyveket. Egy füzetlappal töröld le a csulát a pofádról. Jól csinálod.

A fizika tankönyvet teszed vissza a hátizsákodba, amikor Etelky nővér melléd ér. Felnézel a ráncos arcába. Valahol hetven és a mennyország között járhat. Az öregszagtól összerándul a gyomrod.

„Már megint nem bír magával?” – kérdezi, majd felhúzott orral továbbmegy.

Minek bámulod a vénasszony hátát? Nyilván undorodik tőled.

Remélem, Jézus roppant elégedett veled.

Ez volt az első és az utolsó próbálkozásod. Tartsa oda valaki más a bal orcáját is. Lehetőleg olyan, akinek nincs szemüvege.

A papoknak sem fogsz elhinni többé semmit. Ők sem gondolhatják komolyan, hogy két miatyánkért meg egy üdvözlégyért bármit megbocsát az Isten.

Láttad reggel kijönni ezt a fiút a gyóntatószékből. A padok között ültél, mondtad a kiszabott imádságokat, de az elmélyülés helyett arra gondoltál, hogy az istenbe leszel képes szeretni ezeket.

Márpedig Jézus ezt várja tőled. Béla atya szerint biztosan. A rácson keresztül láttad a csúzos, remegő kezét, a tarkopasz, májfoltos koponyáját. Úgy festett a gyóntatófülke félhomályában, mint egy inkvizítor.

Jézus azt tanítja, hogy szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót gyűlölőitekkel

– mondta a pap, mert rá kellett kérdezned, mégis mit tegyél: a felsősök minden szünetben megpicsáznak, minden kibaszott nap, amióta a belvárosi általánosból Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium lett.

Megkérdezted, mert tízéves vagy és hiszel Istenben. Azt gondoltad, a pap majd megmondja, mit csinálj.

„És mégis hogyan?”

„Ha arcul üt valaki, tartsd neki oda a másik arcodat is. Annak, aki elveszi köntösödet, add oda a ruhádat is.”

Ültél a padban a gyónás után. Elmondtad a penitenciát, mert tiszteletlen voltál a szüleiddel, és mert azt hazudtad, hogy nincs leckéd, pedig volt. Ekkor láttad kijönni a vörös fiút.

Meglepődtél, amikor odajött hozzád a szünetben, azt fröcsögte a pofádba, hogy „büdös komcsi”, majd kiverte a kezedből a szendvicset és leverte a szemüvegedet.

A gyónás után az ember lelke olyan, mint a frissen mosott ing. Ezt mondták az apácák a reggeli mise előtt. Nagyon kell ügyelni, hogy az ember ne koszolja be rögtön.

A fiú, akinek tudnod kellene a nevét, lehet, hogy nem volt ott a reggeli misén. Vagy nem figyelt.

A te szempontodból tökmindegy.

„Megbocsátok” – mondtad az első pofon után.

Annyit értél el vele, hogy egy pillanatra értetlenül nézzen.

„Buzi vagy?” – kérdezett vissza, és a falnak lökött.

„Megbocsátok” – mondtad megint. Úgy álltál fel, hogy lehetőleg a másik oldalról jöjjön a pofon.

Jött is. Te meg lementél tőle alfába.

Mégis mit reméltél? Hogy Jézus majd személyesen fogja meg a fiú kezét, vagy elküldi valamelyik angyalt, hogy a lángoló kardjával közéd és a felsős közé álljon?

Meglepetés: nem történik semmi.

Jézus pont úgy leszarja, hogy vernek az iskolában, mint mindenki más.

Annyit sikerült elérned, hogy azok is felbátorodtak, akiket addig visszatartott, hogy kövér vagy, és a harmadikasokhoz képest magasabb is.

Mert ugye nem ütsz vissza.

2.