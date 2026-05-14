Megjelent az új Magyar Közlöny, ezekben az ügyekben rendelt el vizsgálatot Magyar Péter kormánya

Megjelent az új kormány alatti második Magyar Közlöny. Az elsőben a miniszterek területeit szabályozó statútumtörvény szerepelt, a maiban pedig több elrendelt vizsgálatról jelentek meg rendeletek. A közlöny szerint az alábbi ügyeket vizsgálják hivatalosan vagy tervezik nyilvánosságra hozni:

A bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskolában 2005 és 2025 között történt jogsértések kivizsgálásáról

A Novák Katalin volt köztársasági elnök által, KEH/2787-6/2023 ügyszámon meghozott, kegyelmi ügyként ismert kegyelmi határozat meghozatalához vezető körülmények felülvizsgálatáról és nyilvánosságra hozataláról

Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény rendelkezéseinek felülvizsgálatáról

Magyarország egyes titkosított nemzetközi szerződéseinek felülvizsgálatáról Egyes, nem nyilvános titkosított kormányhatározatok felülvizsgálatáról

Magyarország Európai Ügyészséghez történő csatlakozásáról

Magyarország Kormányának 2010. május 29. és 2026. május 12. napja között megtartott kormányüléseiről készült összefoglalók felülvizsgálatáról és azok nyilvánosságra hozataláról

Magyarország egyes kiemelt beruházásainak felülvizsgálatáról

A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által koordinált átfogó kórházi hűtési program felülvizsgálatáról

A közszolgálati médiaszolgáltatás és annak finanszírozásának felülvizsgálatáról

A vagyonadóztatás feltételeinek meghatározásáról és a bizalmi vagyonkezelés adómentességének megszüntetéséről

Egyes pénzügyminiszteri jogkörök meghatározásáról