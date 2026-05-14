bicskemagyar péternovák katalinközbeszerzések
Belföld

Megjelent az új Magyar Közlöny, ezekben az ügyekben rendelt el vizsgálatot Magyar Péter kormánya

Magyar Péter a Tisza-kormány első ülése alakalmából tartott sajtótájékoztató Ópusztaszeren 2026. május 13-án.
Horváth Júlia / 24.hu
Magyar Péter a Tisza-kormány első ülése alakalmából tartott sajtótájékoztató Ópusztaszeren 2026. május 13-án.
admin Kerner Zsolt
2026. 05. 14. 14:57
Magyar Péter a Tisza-kormány első ülése alakalmából tartott sajtótájékoztató Ópusztaszeren 2026. május 13-án.
Horváth Júlia / 24.hu
Magyar Péter a Tisza-kormány első ülése alakalmából tartott sajtótájékoztató Ópusztaszeren 2026. május 13-án.
Bicske, kormányülések, Novák Katalin kegyelmi döntése és mások.

Megjelent az új kormány alatti második Magyar Közlöny. Az elsőben a miniszterek területeit szabályozó statútumtörvény szerepelt, a maiban pedig több elrendelt vizsgálatról jelentek meg rendeletek. A közlöny szerint az alábbi ügyeket vizsgálják hivatalosan vagy tervezik nyilvánosságra hozni:

  • A bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskolában 2005 és 2025 között történt jogsértések kivizsgálásáról
  • A Novák Katalin volt köztársasági elnök által, KEH/2787-6/2023 ügyszámon meghozott, kegyelmi ügyként ismert kegyelmi határozat meghozatalához vezető körülmények felülvizsgálatáról és nyilvánosságra hozataláról
  • Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény rendelkezéseinek felülvizsgálatáról
  • Magyarország egyes titkosított nemzetközi szerződéseinek felülvizsgálatáról Egyes, nem nyilvános titkosított kormányhatározatok felülvizsgálatáról
  • Magyarország Európai Ügyészséghez történő csatlakozásáról
  • Magyarország Kormányának 2010. május 29. és 2026. május 12. napja között megtartott kormányüléseiről készült összefoglalók felülvizsgálatáról és azok nyilvánosságra hozataláról
  • Magyarország egyes kiemelt beruházásainak felülvizsgálatáról
  • A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által koordinált átfogó kórházi hűtési program felülvizsgálatáról
  • A közszolgálati médiaszolgáltatás és annak finanszírozásának felülvizsgálatáról
  • A vagyonadóztatás feltételeinek meghatározásáról és a bizalmi vagyonkezelés adómentességének megszüntetéséről
  • Egyes pénzügyminiszteri jogkörök meghatározásáról
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Gulyás Gergely: A kormány tagjai a végkielégítésüket egy kárpátaljai gyermekotthonnak ajánlják fel
Felhördült a szakma, amiért Tarr Zoltán a Magyar Művészeti Akadémiával közösen dolgozná ki a kormány kultúrpolitikáját – reagált a miniszter
Közlöny: Magyar Péter kiosztotta a feladatokat magának és minisztereinek
Kognitív disszonancia? Gaslighting? Teszteld, mennyire vagy képben ezekkel a pszichológiai fogalmakkal!
Magyar Péter Brüsszelben és az uniós források
Hogyan hozza haza Magyar Péter az uniós pénzeket?
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik