Megjelent az új Magyar Közlöny, ezekben az ügyekben rendelt el vizsgálatot Magyar Péter kormánya

Megjelent az új kormány alatti második Magyar Közlöny. Az elsőben a miniszterek területeit szabályozó statútumtörvény szerepelt, a maiban pedig több elrendelt vizsgálatról jelentek meg rendeletek. A közlöny szerint az alábbi ügyeket vizsgálják hivatalosan vagy tervezik nyilvánosságra hozni:
- A bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskolában 2005 és 2025 között történt jogsértések kivizsgálásáról
- A Novák Katalin volt köztársasági elnök által, KEH/2787-6/2023 ügyszámon meghozott, kegyelmi ügyként ismert kegyelmi határozat meghozatalához vezető körülmények felülvizsgálatáról és nyilvánosságra hozataláról
- Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény rendelkezéseinek felülvizsgálatáról
- Magyarország egyes titkosított nemzetközi szerződéseinek felülvizsgálatáról Egyes, nem nyilvános titkosított kormányhatározatok felülvizsgálatáról
- Magyarország Európai Ügyészséghez történő csatlakozásáról
- Magyarország Kormányának 2010. május 29. és 2026. május 12. napja között megtartott kormányüléseiről készült összefoglalók felülvizsgálatáról és azok nyilvánosságra hozataláról
- Magyarország egyes kiemelt beruházásainak felülvizsgálatáról
- A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által koordinált átfogó kórházi hűtési program felülvizsgálatáról
- A közszolgálati médiaszolgáltatás és annak finanszírozásának felülvizsgálatáról
- A vagyonadóztatás feltételeinek meghatározásáról és a bizalmi vagyonkezelés adómentességének megszüntetéséről
- Egyes pénzügyminiszteri jogkörök meghatározásáról