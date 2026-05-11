„Az Orbán-kormány után a legtöbben őszinteséget várnak a miniszterektől” – szakértőket kérdeztünk a Tisza-kabinet összetételéről

Varga Jennifer / 24.hu
2026. 05. 11. 18:02
A Tisza-kormány minisztereinek névsora úgy próbálja bizonyítani a párt kormányzóképességét, hogy közben új helyzetbe kényszeríti az ellenzékbe szorult Fideszt. Szakértők szerint Magyar Péterék az ismert arcokkal, a nagy szakmai igazolásokkal, de még a jelöltcserékkel is azt üzenik, hogy a mozgalmi lendület mögött erős kormányzati alkalmasság is húzódik. Galgóczi Eszter és Mikecz Dániel politikai elemzőkkel beszélgettünk.

Véglegessé vált a leendő Tisza-kormány névsora, és hétfőn reggel megkezdődött a miniszterjelöltek bizottsági meghallgatása az Országgyűlésben. Politikai elemzők segítségével arra kerestük a választ, hogy mit üzen a választóknak a felálló Tisza-kabinet összetétele. A kormány a tervek szerint kedden délután teszi le az esküt, az ünnepélyes aktust megelőzve Mikecz Dániel és Galgóczi Eszter politikai elemzőket kérdeztük az első benyomásaikról.

Mikecz szerint az alakuló Tisza-kormány összetételében több, egymást kiegészítő szempont rajzolódik ki. A miniszterek között szerepelnek azok,

  • akik a kampányban a Tisza Párt mozgalmi, szervezői oldalát erősítették – például Pósfai Gábor, Tarr Zoltán,
  • akik szakmai tekintélyükkel a kormányzóképesség képét építették – közöttük Kapitány István, Orbán Anita,
  • illetve olyan meglepetésszereplők is, akik korábban nem voltak a kampány látható arcai, például Ruff Bálint.

A szakértő szerint a Tisza számára a kampányban különösen fontos volt annak bizonyítása, hogy a mozgalmi lendület mögött van kormányzati alkalmasság is. A Tisza Párt esetében jól látszott „az erős társadalmi láb”, az országjárás, a helyi részvétel, vagyis egy – mint fogalmazott – egy grassroots jellegű (alulról felfelé építkező) párt vált láthatóvá, ebből viszont önmagában még nem következett, hogy a választók elhiszik, a Tisza Párt képes lesz kormányozni.

Adrián Zoltán / 24.hu Miniszterek meghallgatása 2026. május 11-én.

Ezt a hiányt pótolhatták azok a szereplők, akiket Mikecz „nagy igazolásokként” írt le.

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
