„Az Orbán-kormány után a legtöbben őszinteséget várnak a miniszterektől” – szakértőket kérdeztünk a Tisza-kabinet összetételéről

Véglegessé vált a leendő Tisza-kormány névsora, és hétfőn reggel megkezdődött a miniszterjelöltek bizottsági meghallgatása az Országgyűlésben. Politikai elemzők segítségével arra kerestük a választ, hogy mit üzen a választóknak a felálló Tisza-kabinet összetétele. A kormány a tervek szerint kedden délután teszi le az esküt, az ünnepélyes aktust megelőzve Mikecz Dániel és Galgóczi Eszter politikai elemzőket kérdeztük az első benyomásaikról.

Mikecz szerint az alakuló Tisza-kormány összetételében több, egymást kiegészítő szempont rajzolódik ki. A miniszterek között szerepelnek azok,

akik a kampányban a Tisza Párt mozgalmi, szervezői oldalát erősítették – például Pósfai Gábor , Tarr Zoltán ,

, , akik szakmai tekintélyükkel a kormányzóképesség képét építették – közöttük Kapitány István , Orbán Anita,

, illetve olyan meglepetésszereplők is, akik korábban nem voltak a kampány látható arcai, például Ruff Bálint.

A szakértő szerint a Tisza számára a kampányban különösen fontos volt annak bizonyítása, hogy a mozgalmi lendület mögött van kormányzati alkalmasság is. A Tisza Párt esetében jól látszott „az erős társadalmi láb”, az országjárás, a helyi részvétel, vagyis egy – mint fogalmazott – egy grassroots jellegű (alulról felfelé építkező) párt vált láthatóvá, ebből viszont önmagában még nem következett, hogy a választók elhiszik, a Tisza Párt képes lesz kormányozni.

Ezt a hiányt pótolhatták azok a szereplők, akiket Mikecz „nagy igazolásokként” írt le.