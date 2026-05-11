Orbán Anita a külügyi bizottságban: Nem leszünk többé bot a küllők között

Három témáról szeretnék beszélni: a külpolitika feladatáról, a külügyminisztérium működéséről és a legfontosabb célokról

– fogalmazott Orbán Anita, a Tisza-kormány külügyminiszter-jelöltje a Külügyi Bizottság meghallgatásán hétfőn délelőtt.

Orbánt háromszor is meghallgatják egyetlen nap alatt, reggel nyolckor az Európai Ügyek Bizottságában kezdett, a Külügyi Bizottságban folytatja, majd a Nemzetbiztonsági Bizottságban fejezi be a napot. Utóbbi arra enged következtetni, hogy az Információs Hivatal visszakerülhet a Külügyminisztérium alá. Azt viszont nehezen érteni, miért őt hallgatták meg az Európai Ügyek Bizottságában, hiszen az uniós koordináció nem a Külügyminisztérium, hanem a leendő Miniszterelnökség, Ruff Bálint miniszterjelölt alá tartozik majd.

Orbán a Külügyi Bizottságba is államtitkárok nélkül érkezett, így most sem derül ki, kik dolgoznak majd a miniszter alatt. A bizottságot Hajdu Márton, a Tisza Párt EP-delegációjának korábbi kabinetvezetője vezeti, aki az első Orbán-kormányban a soros elnökségért felelős szóvivő volt, majd mandátumot szerzett a választáson, és hazajött Brüsszelből.

A leendő külügyminiszter elmondta: a külpolitika feladata a magyar érdek képviselete a világban. Szerinte a külpolitika nem elszigetelésről, hanem együttműködésről szól. A magyar érdekeket és szuverenitást szerinte leghatékonyabban az európai közösségen belül lehet érvényesíteni. Orbán itt majdnem ugyanazt mondta el, mint a korábbi bevezetőjében: megbízhatóság, partneri viszony, megújított magyar diplomácia.

A magyar külpolitika szerinte két szinten működik, uniós és nemzeti keretben. A két dimenzió összehangolása kulcsfontosságú, de kiemelten kezelik. Ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: