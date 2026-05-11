Márki-Zay Péter hivatalos levélben gratulált Magyar Péter kormányfővé választásához

Gratuláló levelet küldött Magyar Péter miniszterelnöknek Márki‑Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere.

A május 11-én kelt levélben a Tisza Párt kampányát már korábban is támogató településvezető a miniszterelnök megválasztása alkalmából fejezte ki jókívánságait, hangsúlyozva, hogy az új kormányzati ciklus reményt adhat a közélet és az ország megújulására.

Márki‑Zay Péter úgy fogalmazott:

Az Ön megbízatása reményt ad arra, hogy polgáraink általános élethelyzete jobbá és kiszámíthatóbbá, a közélet szakmaibbá, felelősségteljesebbé és a nemzet egészét szolgálóvá válhat.

A polgármester levelében azt is jelezte, hogy támogatja a társadalmi reformokat, és kész együttműködni a kormánnyal az önkormányzatiság megerősítésében. Mint írta, elkötelezett „a közjót, a szabadságjogaink és az önkormányzatiságunk helyreállítását szolgáló” ügyek mellett.

A levelet a városvezető áldáskéréssel zárta, sok sikert kívánva Magyar kormányfői munkájához.