márki-zay pétermagyar péterlevél
Belföld

Márki-Zay Péter hivatalos levélben gratulált Magyar Péter kormányfővé választásához

Márki-Zay Péter
Polgármesteri Kabinetiroda / Hódmezővásárhely
Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere
admin D. Kovács Ildikó
2026. 05. 11. 18:14
Márki-Zay Péter
Polgármesteri Kabinetiroda / Hódmezővásárhely
Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere
Hódmezővásárhely polgármestere támogatásáról biztosításott az új miniszterelnököt és megemlítette az önkormányzatiság megerősítésének fontosságát is.

Gratuláló levelet küldött Magyar Péter miniszterelnöknek Márki‑Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere.

A május 11-én kelt levélben a Tisza Párt kampányát már korábban is támogató településvezető a miniszterelnök megválasztása alkalmából fejezte ki jókívánságait, hangsúlyozva, hogy az új kormányzati ciklus reményt adhat a közélet és az ország megújulására.

Márki‑Zay Péter úgy fogalmazott:

Az Ön megbízatása reményt ad arra, hogy polgáraink általános élethelyzete jobbá és kiszámíthatóbbá, a közélet szakmaibbá, felelősségteljesebbé és a nemzet egészét szolgálóvá válhat.

A polgármester levelében azt is jelezte, hogy támogatja a társadalmi reformokat, és kész együttműködni a kormánnyal az önkormányzatiság megerősítésében. Mint írta, elkötelezett „a közjót, a szabadságjogaink és az önkormányzatiságunk helyreállítását szolgáló” ügyek mellett.

A levelet a városvezető áldáskéréssel zárta, sok sikert kívánva Magyar kormányfői munkájához.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Lannert Judit a bizottsági meghallgatáson: Rehabilitáljuk a polgári engedetlenség miatt kirúgott tanárokat
Szondi Vanda kormányszóvivő: Elkeserítő látni, olvasni, hallgatni, hová süllyedt a közbeszéd
Reagált Takács Péter, miután a leendő egészségügyi miniszter árulónak nevezte
„Ha itt lesz a rendőr, meg is baszlak” – vádat emeltek a budapesti vállakozó ellen, aki szétrúgta a Tisza-standot
„Az Orbán-kormány után a legtöbben őszinteséget várnak a miniszterektől” – szakértőket kérdeztünk a Tisza-kabinet összetételéről
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik