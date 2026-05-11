Lengyel sajtóértesülés: maga Trump döntött a menekülő, volt igazságügyi miniszter vízumkérelméről

Donald Trump elnök közbenjárására kapott amerikai vízumot a volt lengyel igazságügyi miniszter, Zbigniew Ziobro – értesült a Gazeta Wyborcza.

A lengyel lap információi szerint Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Tom Rose, az Egyesült Államok lengyelországi nagykövete is ellenezte a vízumkiadást, ám ennek ellenére Trump személyesen intézkedett, hogy a korrupcióval gyanúsított volt lengyel miniszter és felesége Budapestről az Egyesült Államokba menekülhessen.

A Gazeta Wyborcza szerint Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter három héttel ezelőtt biztosítékot kapott Rose nagykövettől, hogy az Egyesült Államok nem nyújt menedéket Ziobrónak és egykori helyettesének, Marcin Romanowskinak, akik az elmúlt időszakban az Orbán-kormány védelmét élvezhették Magyarországon, miközben Lengyelországban mindkettejük ellen per indult.

Magyar Péter már jelezte, hogy a Tisza-kormány nem fogja a lengyel politikusokat védeni. Ez lehetett az oka annak, hogy Ziobro gyorsan új menedéket keresett.

Szintén lengyel sajtóértesülés, hogy Marcin Romanowski volt igazságügyi miniszterhelyettes, aki Magyarországon kapott menedékjogot, elhagyta Budapestet, és Zbigniew Ziobróhoz hasonlóan az Egyesült Államokba utazott.

(via Telex)