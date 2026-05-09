Összeült az új Országgyűlés, délutánra véget ér az Orbán-korszak

Toroczkai: A Mi Hazánk kivonul az ülésteremből az Örömóda előtt

2026. 05. 09. 10:45
A Mi Hazánk frakciója kivonul az Országgyűlés szombati alakuló üléséről az Európai Unió himnusza, az Örömóda elhangzása előtt – közölte Toroczkai László frakcióvezető újságírókkal az ülés megkezdését megelőzően.

A frakcióvezető a döntést azzal indokolta: himnusza államoknak van, ezért ezt a gesztust nem tudják elfogadni. Hozzátette: legutoljára a DK képviselte azt a törekvést, amely a szuverén nemzetek Európája helyett európai egyesült államokká, egy birodalommá akarja átalakítani az Európai Uniót.

Mint mondta: ha csak a cigány himnusz hangzana el, akkor ő maga bent maradna az ülésteremben. Ugyanakkor megjegyezte: Magyarország Himnusza a cigány származású honfitársaink himnusza is, és, ha azt mondják, szükségük van egy másikra, ezzel valójában kirekesztik őket.

Toroczkai László sokkal nagyobb problémának nevezte, hogy az ülésen elhangzik egy népdal is, amit a Tisza Párt a kampányában használt. Az MTI-nek az ellenzéki frakciótól származó információja szerint a kivonulás után

a Mi Hazánk képviselői külön esküt tesznek

a Szent Korona előtt az Országház Kupolatermében. (MTI)

