Távozik az Index főszerkesztője

„Május közepén távozik posztjáról az eddigi főszerkesztő Fekete-Szalóky Zoltán, aki az elmúlt hat évben vezényelte a kiadvány működését” – írja a Telex az Indamédia közleményére hivatkozva.

A közleményben a lap szerint azt írták, hogy az új vezető házon belülről érkezik.

Május 15-től az eddigi főszerkesztő-helyettes, Gedei Norbert veszi át a főszerkesztői posztot. Ezt a lapnál hétfőn megtartott dolgozói tájékoztatón jelentették be.

„Fekete-Szalóky Zoltán több mint hat éven át meghatározó szerepet játszott az Index szerkesztőségi működésében és szakmai fejlődésében. Vezetése alatt a szerkesztőség stabilan őrizte piacvezető pozícióját, fontos tartalmi fejlesztéseket valósított meg és kiemelkedő olvasottsági eredményeket ért el” – méltatták a távozó főszerkesztő munkáját.

A távozás okát nem közölték.