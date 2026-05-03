Helyreigazított az Index: egy szó sem volt igaz a Tisza megszorítócsomagjáról, Magyar Péter is reagált, nem elégszik meg ennyivel

Helyreigazítást közölt az Index vasárnap a „birtokába jutott” állítólagos Tisza-adócsomaggal kapcsolatban, amit tavaly ősszel tettek közzé, és amire kampányt épített a Fidesz. A lap azt írta:

Valótlanul állítottuk, hogy az Index birtokába jutott azon dokumentum, amely a jelenlegi rendszerhez képest radikálisan új pályára állítaná a magyar gazdaságot, a Tisza Párt több száz oldalas gazdasági tervezete. A valóság mindezzel szemben az, hogy a cikk alapjául szolgáló, az index.hu által I.PDF II.PDF III.PDF linken közzétett dokumentum nem a Tisza Párt gazdasági tervezete, így abból semmilyen okszerű következtetés nem vonható le a Tisza Párt hivatalos programjára, az általa tervezett adózási rendszerre, új járadékcsomag bevezetésére.

Ez egyben azt is jelenti, hogy a cikk alapjául szolgáló dokumentumhoz semmi köze nem volt a Tisza Pártnak, ezért

annak minden állítása valótlan.

Az Index tavaly november 26-án közölte írását, amelyben az állítólagos adócsomagról írnak egy szerző nélküli cikkben, annak ellenére, hogy Tisza Párt azonnal jelezte, hogy a dokumentumok nem valósak, azok nem a párt tervezett adóügyi intézkedései. A leendő kormányzó párt akkor a 24.hu megkeresésére azt közölte:

a Mészáros Lőrinc (azaz Orbán Viktor) tulajdonában álló Index minden állítása hazugság. Megköszönjük, ha független média nem terjeszti a propagadna fake news-t. A Magyar Nemzet és a Ripost épp most vesztett pert a nyári adóemeléses hazugság miatt. A bíróság kimondta, hogy a Tiszának semmi köze az Index által hamisított dokumentumhoz.

A lap azt állította, hogy a Tisza Párt gazdasági programja a jelenlegi rendszerhez képest radikálisan új pályára állítaná a magyar gazdaságot. A dokumentum szerintük „egyértelműen egy határozott baloldali fordulat irányába mutat: az állami újraelosztás kiterjesztését, széles körű adó- és járulékemeléseket, valamint a nagyobb vagyonok és vállalatok fokozott megterhelését írja elő”.

Az Index azt állította:

a tervezetből körvonalazódó intézkedések alapján konzervatív becsléssel is évente legalább 3700 milliárd forintos többletbevételt céloznak a programalkotók. Ennek meghatározó részét a vállalati és tőkepiaci terhek növelése, illetve a kedvezményrendszerek visszavágása adná. A filozófia egyértelmű: az állam erősebb újraelosztó szerepet kapna, miközben a vállalati versenyképesség másodlagossá válna.

Az Index helyreigazítására Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke is reagált vasárnap. A leendő miniszterelnök a Facebookon közölte,

A Mészáros Lőrinc (vagyis Orbán Viktor) féle Index végighazudta a választási kampányt. A legnagyobb hazugságuk a kamu TISZA-adócsomag kapcsán folytatott orosz típusú dezinformációs kampányuk volt. Erről kellett most a bíróság jogerős ítélete alapján kiírniuk, hogy az egész egy hazugság volt. Igaz ezt apró betűkkel sikerült megtenniük a lap alján, miközben a hazugságkampányuk napokig címlapon volt.

Erről szólva hangsúlyozta: