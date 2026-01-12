Új ítélet: az Indexnek helyre kell igazítani a Tisza állítólagos adóterveit „szivárogtató” cikkét

Helyre kell igazítania az Indexnek a Tisza Párt adóemelési terveiről szóló cikkét, amelyre azóta egész kormányzati és Fidesz-kampány épül.

A Tisza Párt által küldött értesítő szerint a bíróság 2025 szeptemberében első fokon azt mondta ki, hogy az Indexnek nem kell helyreigazítást közölnie, mert a cikkben csak „véleményt” közöltek. Ezt az ítéletet azonban a Fővárosi Ítélőtábla decemberben másodfokon megsemmisítette, és új eljárásra kötelezte a törvényszéket. Ennek a megismételt elsőfokú eljárásnak eredményeként a hétfőn kihirdetett ítéletben a következő helyreigazítás közzétételére kötelezték az Indexet:

Az Index.hu a 2025. augusztus 26-i cikkében valótlanul állította, hogy a cikk mellékletében szereplő feljegyzést a Tisza Párt gazdasági kabinetje a Tisza Párt vezetői részére készítette, és ezzel azt a hamis látszatot keltette, hogy a Tisza Párt brutális SZJA emelésre készül. A bíróság az Indexet a valóság közlésére is kötelezte, amely szerint a nem a Tisza Párt vezetői részére készült feljegyzésből nem lehet következtetéseket levonni a Tisza Párt SZJA terveire és a Tisza Párt hivatalos SZJA tervei a magyartisza.hu oldalon érhetők el.

– áll a Tisza levelében.

Az Index a bírósági döntésről hétfőn azt írta: a megismételt elsőfokú eljárás érthetetlen módon megváltoztatta a helyreigazítási per eredményét.

A lap szerint a kialakult helyzet nehezen értelmezhető, sőt, azt is sejtetik, hogy „az ítélet tartalmi koncepciója már a tárgyalás előtt kialakult”.