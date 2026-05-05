Szabó Tímea: Balásy egy igazi dicktim, vagyis egy fasz, de áldozatként mutatja be magát

Ha Balásy Hitler alatt élt volna, vígan legyártotta volna a zsidók elpusztításáról szóló plakátokat is

– írta Szabó Tímea a Facebookon egy nappal azután, hogy Balásy Gyula a Kontrollnak adott interjújában könnyekkel küszködve jelentette be, hogy felajánlja a cégcsoportját az állam részére.

Óbuda-Békásmegyer leköszönő országgyűlési képviselője posztjában kifejtette: „végtelenül megható, hogy az üzletember felajánlotta az államnak a nulla forint értékű cégeit, miközben ő 2017 óta 92,5 milliárd forint nyereséget vett ki a mi pénzünkből kitömött vállalkozásaiból”.

Gondolom, ebből az osztalékból vannak azok a lebegő vagy milyen villái (nem is értem, hogy ez mit jelent) meg a floridai és egyéb külföldi palotái. De hát az vesse Balásyra az első követ, akinek nincsenek Floridában medencés luxusvillái

– fogalmazott.

Balásyról újra eszébe jutott Szabónak az általa mostanában gyakran használt angol szó, amelyet máshol korábban már leírt, és „ami ezekről a bűnbánó NER tolvajokról eszébe jut”.

Ez a szó »dicktim«. Angolul: a person who is a dick but acts like a victim. Magyarul valami olyasmi fordítása lenne, hogy »fáldozat«. Egy ember, aki egy fasz, de áldozatként mutatja be magát. Na, hát Balásy egy igazi dicktim vagyis fáldozat! Mégis, hogy a rohadt életbe van ennek pofája bármit magyarázkodni és SÍRNI(!) a leghitványabb gyűlöletkeltő, másokat totálisan megsemmisítő plakátjainak legyártása és az azokból való mészárosi magasságokkba való meggazdagodása után? Hát mit képzel ez?

– írta Szabó.

Úgy folytatta, Balásynak üzenve, hogy „ti végignéztétek nemcsak a versenytársaitok totális tönkretételét, hanem a szakmátok teljes megalázását is, miközben te a Lamborghinidből és a Ferraridból ugattál nekünk a felsőrendűségedről. Aztán Balásy azt bírta reagálni a gyűlöletplakátokra, hogy nincs arra lehetőség, hogy felülbírálják, az ügyfél mit rendel meg”.

Dehogy nincs, Balásy úr! Ezt úgy hívják, hogy gerinc! Meg tisztesség! Meg emberség! De neked egyikből se jutott. Te vagy az az ember, aki ugyanezzel a hitvány, aljas magyarázattal gyártottad volna le az összes náci plakátot a magasabb rendű fajról, a zsidók kiirtásáról, Hitler örökkévalóságáról! Nem először írom le veletek kapcsolatban: a »parancsra tettem« és a sírás a II. világháború után sem, és most sem fog beválni. Sírjál csak, mert utolér téged is sz igazságszolgáltatás, és visszaszerezzük azt, amit elloptatok

– zárta a bejegyzését.

Bár erre Balásy nem tudott válaszolni az interjúban, könnyen kiszámolható, hogy 92 milliárd forint osztalékot fizettek ki a cégei 2017 óta. Magyar Péter és Radnai Márk már rögtön az interjú estéjén reagált a nyilatkozatára, Tarr Zoltán pedig úgy fogalmazott: szintet lépett a rendszer összeomlása.

