Tarr Zoltán: Megnézve Balásy Gyula interjúját, úgy tűnik, szintet lépett a rendszer összeomlása

Megnézve Balásy Gyula interjúját, úgy tűnik, szintet lépett a rendszer összeomlása. A jachtok és a magánrepülők korszaka után, hirtelen az eddigi kiszolgálók – politikusok, cégvezetők, oligarchák – a kamerák előtt, elcsukló hangon keresik a zsebkendőjüket

– írta Facebook-oldalán Tarr Zoltán, a Tisza-kormány leendő kultúráért felelős minisztere, miután a NER egyik befolyásos, több tízmilliárdos vagyon felett diszponáló üzletembere a Kontrollnak adott interjújában könnyeivel küszködve arról beszélt, az államnak ajándékozza a 25 év alatt felépített cégcsoportját.

Tarr szerint „tizenhat éven át ezeknek az embereknek a szeme valamiért teljesen száraz maradt. Nem könnyeztek, amikor mosolyogva zsírozták a gépezetet, ami hazánk történetének egyik leggátlástalanabb rendszereként működött. Nem sírtak, amikor a propaganda családokat tett tönkre, becsületes embereket járatott le és semmizett ki.”

Száraz maradt a szemük akkor is, amikor a kilátástalanságba taszított honfitársaink egészsége ráment a rendszerre, vagy – és ez a legfájdalmasabb – dobták el maguktól az életüket, mert nem bírták el a rájuk nehezedő igazságtalanságot

– fogalmazott a Tisza alelnöke, aki úgy látja, akkor a profit, a pozíció és a gőg volt a fókuszban, az empátia pedig gyengeségnek számított. „Most, hogy a süllyedő hajón megcsúszott a lábuk, hirtelen felfedezték a bűnbánatot, hogy próbálják menteni a vagyonokat, a szabadságukat.”

Tarr kifejtette, „amit most a képernyőn látunk, az pusztán a felelősségre vonás elől menekülő elit utolsó utáni kríziskommunikációja. A bűntudat illúziója, hogy megússzák a számonkérést.”

A független igazságszolgáltatás tenni fogja a dolgát. Nem bosszúvágyból, hanem egy mindennél fontosabb cél érdekében: hogy példát statuálva garantáljuk, Magyarországon soha többé ne lehessen fegyverként használni az államot a saját polgárai ellen. (És ne feledjük Balog püspök örökbecsű mondását sem: ez nem büntetés, következmény.) Az működő és emberséges Magyarországot csak az igazságra építhetjük fel

– zárta bejegyzését Tarr.

Balásynak egyébként az interjúja után Magyar Péter és Radnai Márk is üzent.

Mit kell tudni Balásy Gyuláról?

Balásy cégei a reklám- és médiaügynökségi feladatokon túl rendezvényszervezéssel és egyéb kommunikációs szolgáltatásokkal is foglalkoznak. Legfontosabb megrendelői az elmúlt években az állami szektorból kerültek ki, cégei rendszeresen megnyerték a kormányzati kommunikációs tendereket, így többek között olyan kampányokat valósíthattak meg, mint a „Stop Soros!” és az „Állítsuk meg Brüsszelt!”, de az ő nevéhez fűzödtek a „Magyarország jobban teljesít!” kék plakátos kormányzati hirdetések is.

Vállalkozása igazán 2016 után robbant be, az elmúlt tíz évben hatalmas bevételekhez jutott a kormányzati kampányoknak és állami kommunikációs megbízásoknak köszönhetően. A Forbes 2025-ös gazdaglistájának 37. helyén állt, 78,7 milliárd forintjával, a vagyona az azóta végrehajtott megbízások révén valószínűleg még tovább növekedett. Legutóbb azzal került be a hírekbe, hogy a választás előtt pár nappal is elnyert egy 3 milliárdos keretösszegű megállapodást a Honvédelmi Minisztériumtól. Rogán minisztériuma pedig négy, bruttó 21,9 milliárdos összegű szerződést kötött még január-március között Balásy cégével.