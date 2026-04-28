Orbán Viktor: Ráérek májustól gondolkodni azon, hogy miből fogok megélni

Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök hosszan válaszolt az újságíróknak a Fidesz választmányi ülése előtt, ahol az a célja, hogy továbbra is ő maradhasson a párt elnöke. Amikor megkérdezték tőle, hogy miből fog megélni, miután még a parlamenti mandátumát sem veszi fel a következőt válaszolta az index.hu cikke szerint: „Majd májusban válaszolok erre, ezen még nem gondolkodtam, ráérek májustól”. Megjegyezte, hogy jó fizikai, munkaképes állapotban van, úgyhogy nem aggódik. Azért sem kell aggódnia a megélhetése miatt, mert végkielégítés gyanánt több évnyi magyar átlagkeresetnek megfelelő összeget, közel 40 millió forintot kaphat bruttóban a képviselői és kormányfői illetménye után.

Orbán nem tudott megnevezni egyetlen olyan oligarchát sem, akihez korrupciós ügyek tapadhatnak.

A Fidesz minden korrupciós kísérlettel szemben folyamatosan és eredményesen fellépett

– szögezte le. A hatvanpusztai luxusbirtok sorsáról annyit mondott, hogy kérdezzék meg a tulajdonost (aki papíron nem más, mint az édesapja, Orbán Győző – a szerk.)

Orbán megvédte Szijjártó Pétert, akit a Tisza párt nem volt hajlandó parlamenti alelnöknek elfogadni. „A magam részéről méltatlannak tartom. Magyarország legsikeresebb külügyminiszteréről beszélünk, aki a legnagyobb hazafi, és akik kritizálják, azok sokkal inkább közel vannak ahhoz, amit hazaárulásnak nevezünk” – mondta Szijjártóról, akiről kiszivárgott telefonbeszélgetések bizonyítják, hogy mennyire kiszolgálta az orosz érdekeket az európai szövetségesi rendszerrel szemben is.