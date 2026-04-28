magyar péterparlamentszijjártó péter
Belföld

Magyar Péter: Nem szavazzuk meg Szijjártót alelnöknek

Varga Jennifer / 24.hu
Szijjártó Péter a Fidesz-KDNP kampányzáró eseményén a Szentháromság téren.
24.hu
2026. 04. 28. 08:40
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke szerint a Fidesz Szijjártó Péter leköszönő külügyminisztert jelölné a parlament alelnökének, de ő ezt elfogadhatatlannak tartja.

Előre jelzem, hogy a TISZA nem szavazza meg az Országgyűlés alelnökének a magyar érdekeket eláruló Szijjártó Pétert. Várjuk a Fidesz új jelöltjét!

írta a leendő miniszterelnök.

Mint ismert, Szijjártó Péter a kiszivárgott telefonbeszélgetések szerint rendszeresen beszámolt Szergej Lavrov orosz külügyminiszternek arról, hogy mi történik az Európai Tanács ülésein, a kéréseit pedig szervilis módon igyekezett teljesíteni, legyen az akár egy orosz oligarcha rokonának tett szolgálat.

Szijjártó azon kevés fideszes vezetők egyike, aki a választási vereség után beül a parlamentbe.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik