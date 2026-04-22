Szerdai friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2026. április 22., szerda
Friss hírek
- Az Országgyűlés alakuló ülését 2026. május 9-e 10 órára hívtam össze – írja Sulyok Tamás köztársasági elnök a Facebookon.
- Magyar Péter egyeztetett a gimnáziumi igazgatókkal, de a miniszter személye nem került szóba.
- Telex: Szabó Bence állításai nyomán nyomoz az ügyészség a tiszás informatikusok elleni eljárás miatt.
- 1,7 millió forintba került Nagy Mártonék Fertő tavi kitelepülése, amelyet azért kellett lefújni, mert a hotelnél megjelent a 444.
- BBC: Pendrive-okkal keresték meg hivatalnokok a Tiszát, hogy megtarthassák az állásukat.
- A roma nemzetiségi listára érkezett szavazatok közel negyede érvénytelen volt.
- „Ha nem tenném, elismerném” – Borbás Marcsi beperli az őt árulónak nevező Kocsis Mátét.
- Serie A-botrány: futballsztárok keveredtek a prostitúciós ügybe.
Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:
MÁV
- Pótlóbuszok járnak a dunaújvárosi S42, Z42-es vonatok helyett április 26-ig.
BKK
- Április 24-ig nem közlekedik a 17-es villamos a Bécsi út / Vörösvári út és a Széll Kálmán tér M között, a 19-es villamos a Batthyány tér M+H és a Szent Lukács Gyógyfürdő között, illetve a 41-es villamos a Batthyány tér M+H és a Bécsi út / Vörösvári út között.
- 17-es pótlóbusz jár a Széll Kálmán tér M és a Komjádi Béla utca között, illetve 19-es pótlóbusszal utazhatnak a Batthyány tér M+H és a Komjádi Béla utca között.
Mai időjárás:
- Csapadék nem valószínű, de délnyugaton helyenként kisebb eső, zápor előfordulhat.
- A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 17 fok között alakul.
- Késő estére 1 és 10 fok közé hűl a levegő.
- Részletes időjárás-előrejelzés.
Névnap:
- Csilla
- Noémi
Deviza középárfolyam:
- EUR 361,83
- USD 307,52
- CHF 394,05
- GBP 415,28
„Akik eddig a propaganda működtetését végezték, eltűnnek a háttérből” – mi vár a közmédiára, és mit várhatunk tőle?
Mong Attilát és Polyák Gábort kérdeztük az új közszolgálati média kialakításáról.