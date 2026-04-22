Magyar Péter az M1 stúdiójában a választás után adott konfliktusos interjúban is nyomatékosította, hogy a Tisza-kormány megalakulása után felfüggesztik az állami „hazugsággyár”, azaz a közmédia hírszolgáltatását, amíg nem teremtik meg a független és pártatlan működés feltételeit. Az Orbán-rendszer alatt több, a demokratikus működést biztosítani hivatott állami intézménnyel együtt a közmédiát is foglyul ejtették: a Fidesz politikai céljainak kiszolgálása volt az elsődleges funkciója.

Kivételes történelmi lehetőség, egyben felelősség áll Magyarország előtt az új, független közmédia megteremtéséhez

– fogalmazott a 24.hu-nak Mong Attila, a New York-i székhelyű Committee to Protect Journalists (CPJ) európai képviselője. Ugyanis nem csak a leendő Tisza-kormány politikai nyilatkozataiban jelenik meg a sajtószabadság visszaállításának szándéka, hasonlóan fontos az is, hogy a párt alkotmányozó többségéről döntő választók részéről is elvárás egy korrekt, pártatlan közmédia felállítása.

Polyák: Akik eddig a propaganda működtetését végezték, eltűnnek a háttérből

Polyák Gábor, a Mérték Médiaelemző Műhely vezetője a közmédia hírszolgáltatásának felfüggesztéséről azt mondta, egyelőre nem világos, mit jelent ez a gyakorlatban.

Az ELTE Média- és Kommunikáció Tanszékét vezető médiajogász, a 2022-es hatpárti ellenzéki összefogás kabinetvezetője szerint az intézkedés jelentheti a közmédia egészének lekapcsolását, hosszabb-rövidebb ideig tartó teljes elsötétítést, vagy azt is, hogy kizárólag a tájékoztató műsorokat függesztik fel. Nem tudni azt sem, hogy ez minden közszolgálati csatornát érintene, vagy csak néhányat.

A szándék azonban sokkal világosabb. Ez egy olyan pillanat, amikor érdemes meghúzni egy határvonalat: eddig tartott a propaganda korszaka, és most indul egy új, amelyben a közszolgálati médiának nevezett médiaszolgáltató valóban közszolgálati funkciókat lát el, melynek nyilvánvalóan kiemelt része a tisztességes, pártatlan tájékoztatás

Önmagában bármilyen lekapcsolás vagy felfüggesztés inkább csak szimbolikus jelentőséggel bír, és azt a pillanatot teremti meg, amikor azok az emberek, akik eddig a propaganda működtetését végezték, eltűnnek a háttérből. A helyükre olyan új műsorkészítők, képernyősök és szerkesztők lépnek, akiktől elvárható, hogy tisztességes közszolgálati műsorszolgáltatást végezzenek” – fogalmazott Polyák.

A szakértő szerint nehéz kérdés, hogy ezeket az újságírókat honnan toborozhatják.