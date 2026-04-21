BBC: Pendrive-okkal keresték meg hivatalnokok a Tiszát, hogy megtarthassák az állásukat

Hosszú cikket írt a BBC arról, mi történt a választások óta Magyarországon. Ebben számot vetnek Orbán vereségével, és azzal, hogy a miniszterelnök nem adott egyértelmű magyarázatot arra, miért kaptak ki. A felelősséget a lap szerint vállalta ugyan a miniszterelnök, de nem mondott le, és nem is egyértelmű, ki lépne a helyére.

A cikk a Magyar Péter előtt álló problémákat is összeszedte, és itt egy érdekes saját információról is írnak. Azt írják, miközben Magyar Péter folyamatosan arról beszél, hogy dokumentumokat semmisítenek meg a minisztériumokban, a Tisza pártból származó források szerint hivatalnokok keresték meg őket azzal, hogy pendrive-okon adnak át digitális másolatokat, ha megtarthatják az állásukat, vagy büntetlenséget ígérnek nekik.

A lapnak megszólalt Szemerkényi Réka, az Orbán-kormány korábbi washingtoni nagykövete is, aki jelenleg az Egyensúly Intézetnél dolgozik. Szemerkényi azt mondta, nagy hatást gyakorolt rá, hogy miket skandáltak a fiatalok: a „Ria-ria-Hungária” azt jelenti, hogy szeretik a hazájukat, az „Európa” és a „Ruszkik haza!” skandálások pedig szerinte egy komplett külpolitikai programot kiadnak.