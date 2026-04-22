Hivatali visszaélés és más bűncselekmény gyanúja miatt indult nyomozás Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozó Iroda volt századosának korábbi állításai nyomán, miszerint egy gyermekpornográfiáról szóló bejelentés után titkosszolgálati nyomásra indult házkutatás a Tisza Pártot segítő informatikusok, Gundalf és Buddha ellen – írja a Telex a Központi Nyomozó Főügyészség hozzájuk eljutott határozata alapján.

Ennek előzménye, hogy Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország Alapítvány jogi igazgatója a Legfőbb Ügyészségen hivatali visszaélés bűntette miatt feljelentést tett, Szabó Bence nyilatkozatára hivatkozva.

A feljelentés lényege szerint a rendőrség és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok részvételével gyermekpornográfia bűncselekmény miatt úgy indult büntetőeljárás és került sor az eljárásban kényszerintézkedések foganatosítására, hogy a bűncselekmény elkövetésére utaló gyanú a nyomozó hatóság számára is tudottan nem volt megállapítható

– idézte a lap a Központi Nyomozó Főügyészség a határozat szövegéből. Eszerint Szabó Bence nyilatkozatával kapcsolatban Tényi István is feljelentést tett, amiért az Alkotmányvédelmi Hivatal politikai célból beavatkozott a nyomozásba.

„A tartalmi összefüggést mutató feljelentések tárgyában az eljárásra a Fővárosi Nyomozó Ügyészség rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel, azonban az eljárás lefolytatására a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség kijelölése célszerű” – írta a lap beszámolója szerint a Központi Nyomozó Főügyészség.

Kipakolt a rendőrszázados, jött a házkutatás

Szabó Bence neve március végén vált ismertté a nyilvánosságban, miután a Direkt36 interjút közölt a Nemzeti Nyomozó Iroda volt kiberbűnözési nyomozójával. Szabó az interjúban arról beszélt, hogy 2025 júliusában gyermekpornográfia gyanújával indult nyomozás két, a Tisza Párthoz köthető informatikus ellen, de ilyen tartalmat végül nem találtak. A lefoglalt adatokból szerinte inkább az rajzolódott ki, hogy a Tisza informatikai rendszerének feltörésére, akár megbénítására irányuló akció zajlott.

Szabó Bencénél ezután házkutatást tartottak, majd hivatali visszaélés gyanújával gyanúsították meg. Ügyvédje, Laczó Adrienn arról beszélt a lapnak, hogy védence nincs jó állapotban, és szerinte feltűnően gyorsan léptek ellene a hatóságok. Szabó később maga is arról beszélt, hogy a villámgyors gyanúsítás fizikailag és lelkileg is megviselte.

Pintér Sándor nem sokkal ezután belügyminiszter azt mondta, hogy Szabót a kollégái árulónak tartják, Orbán Viktor pedig néhány nappal később már úgy fogalmazott, hogy a volt nyomozó „nem hős, hanem balek”. A fideszes propaganda pedig inkább kémelhárítási ügyként igyekezett keretezni a történetet.

Ligeti Miklós az ügyészségről az eset kapcsán azt mondta: „fordítva ülnek a lovon”, és közölte, hogy feljelentést tesznek.