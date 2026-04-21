Mégsem úszta meg a sofőr, aki halálra gázolt egy nagymamát és unokáját az M0-ás autóúton

Két év fogházbüntetésre ítélte a Fővárosi Törvényszék azt a férfit, aki bő két évvel ezelőtt halálra gázolt egy nagymamát az unokájával együtt az M0-ás autóúton Fót közelében. A Fővárosi Törvényszék tájékoztatása szerint a halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt elítélt férfit öt évre eltiltották a közúti járművezetéstől is.

Az elkövető borult időben, nappali, jó látási viszonyok között, száraz aszfaltú úttesten, gyér áramlású forgalomban közlekedett a furgonjával az M0-ás autóúton, az M31-es autópálya felé.

Az addigi egyenes haladási irány helyett jobbra tartva kezdett haladni a leállósáv irányába, végül a külső forgalmi sávon áthaladva átlépett a leállósávot elválasztó záróvonalon és ezt követően is folyamatosan jobbra tartva közlekedett.

Ugyanezen az útszakaszon, és ugyanebbe az irányba közlekedett korábban egy kocsi, amely azonban defektet kapott, ezért a leállósávban állt. A nagypapa a járműben maradt, de a párja és a 13 éves unokája kiszállt a kocsiból, és a defektes kerék mellett – részben a záróvonalat is érintve – guggoltak.

A műszaki hibás jármű sofőrje nem kapcsolta be a vészvillogót, és nem tette ki az elakadást jelző háromszöget. A terhelt kizárólag a tervezett sávváltásra koncentrált, huzamosabb ideig a bal oldali visszapillantó tükröt figyelte, így nem érzékelte, hogy közel tíz másodpercet töltött a záróvonalon áthaladva a jármű jobb oldalával a leállósáv területén. Ennek következtében a terhelt a baleset előtt mintegy másfél másodperccel, a gépjárműtől körülbelül 45 méter távolságra észlelte csak a személygépkocsi mellett lévő nőt és gyermeket.

– közölte közleményében a törvényszék.

A sofőr balra kormányozta a furgont, de már nem tudta elkerülni a balesetet, és a furgon elejével elütötte a nagymamát és a gyereket. A nagymama a helyszínen, a gyermek pedig a kórházba szállítását követően életét vesztette.

A gázoló két év felfüggesztettet kapott első fokon, de az ügyészség súlyosabb büntetésért fellebbezett. A törvényszék szerint az elkövető nagyfokú gondatlansága és figyelmetlensége miatt következett be a tragédia. A bíróság szerint a büntetéssel elérni kívánt célok kizárólag végrehajtandó szabadságvesztés büntetéssel érhetőek el. Az ítélet jogerős.